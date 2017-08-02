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Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 80,4 arttı

REUTERS
02 Ağustos 2017 - 10:11Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 12:28

Gümrük Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Temmuz'da dış ticaret açığı yüzde 80.41 artarak 8.79 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ihracat Temmuz'da yüzde 28.69 artışla 12.64 milyar dolar, ithalat yüzde 45.84 artışla 21.43 milyar dolar oldu.

Altın verilerini içermeyen ve dün açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ise ihracat Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.2 artışla 11.5 milyar dolar oldu. Bu yüksek artışta ise geçen sene aynı dönemde ihracattaki yüzde 18.7'lik düşüşün yarattığı baz etkisi ve Ramazan bayramı tatili değişikliği nedeniyle bu yıl artan işgünü etkili oldu. (Full Story)

Bakanlık verilerine göre Temmuz'da en çok ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv oldu. Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları faslında 2.07 milyar dolar, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler faslında 1.32 milyar dolar ve kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler faslında 1.08 milyar dolar ihracat gerçekleşti.

Bakanlık verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 20.38 artışla 39.66 milyar dolar, ihracat yüzde 10.67 artışla 90.1 milyar dolar, ithalat yüzde 13.47 artışla 129.76 milyar dolar olarak gerçekleşti.

 

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Etiketler: ithalat rakamları , ihracat rakamları , dış ticaret rakamları
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