Akel de Gılgamış’ta

Klip yönetmeni Deniz Akel, önceki gece Gılgamış filminin yapımcısı Beni Atoori’yle Etiler Nispet’te eğlendi.
Akel’in, çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanacak olan ve hazırlıkları tüm hızıyla süren filmin kostümlerini hazırlamak üzere Atoori ile anlaştığı konuşuluyor.
Şaşırdılar
Ece Erken, geçtiğimiz gece sevgilisi Tuncer Öztarhan ile Etiler Şamdan’daydı... Geç saatlere kadar eğlenen çift, çıkışta patlayan flaşlarla bir an için şaşkına döndü. Erken aracın hangi kapısından bineceğini şaşırdı. İlk olarak şoför koltuğu tarafına geçen genç sunucu, sevgilisinin ‘Direksiyona ben geçeceğim, sen yanda otur’ şeklindeki uyarısı üzerine diğer kapıya yöneldi.
Yatarken çıkarmayı unutmayın
Island ayakkabı, 2004/2005 sonbahar-kış koleksiyonu çekimlerini Slovak manken Simona Kazlauskaite ve Hollanda doğumlu manken Serdar Demirci ile gerçekleştirdi. Sportif ve aynı zamanda şık görünmek isteyen bay ve bayanlara hitap eden, yeni sezonu ‘Yatarken çıkarmayı unutmayın’ sloganıyla karşılayan firmanın çekimlerinde görev alan 22 yaşındaki Simona, güzelliğiyle dikkatleri üzerinde topladı.
Bu da yeni moda
Best Model yarışmasının yaratıcısı Erkan Özerman, hafta sonunda Kıbrıs’ta düzenlenen final nedeniyle yorucu günler geçirdi. Yarışma günü, bir ara stres atmak için havuz başına indi. Üzerinde kimono tarzında giysi vardı. Ancak garip kostüm anlamında yalnız değildi Özerman... Bir süre sonra Mehmet Ali Erbil de Rocks Otel’in havuz başında bornozuyla göründü. Bununla yetinmeyen Erbil, otel odasının balkonunda yine bornozuyla şov yaparak şaşkınlık yarattı.
Arzu Akbaş
O güzel Ege!
Eski Best Model birincilerinden Kıvanç Tatlıtuğ, Best Model of Turkey yarışmasının jüri üyeleri arasındaydı... Bu nedenle Green Card adlı dizisinin çekimlerinden izin alıp Amerika’dan Türkiye’ye gelen Tatlıtuğ, final için gittiği Kıbrıs’ta da tatil yapma fırsatı buldu. Rocks Otel’in havuzunda gün boyunca şarkıcı Ege ile yüzüp şakalaşan mankenin keyfi yerindeydi. Bu sırada uzun saçları yüzünden Ege’yi arkadan görüp kadın sananların yanılgıları, havuz çevresinde komik diyalogların yaşanmasına neden oldu.
Wanna’da tatsız dakikalar
Esin Maraşlıoğlu iki hafta önce eski sevgilisi Yıldırım Memişoğlu ile Ortaköy Anjelique Bar’a gitmişti. Geçtiğimiz hafta da yeni sevgilisi Ali Rıza Özderici ile önce Beyoğlu Wanna’da, ardından Etiler Şamata’da çıktı karşımıza... İddialara göre çift Wanna’da baş başa yemek yerken, tesadüf eseri Memişoğlu içeri girmiş. Direkt olarak Esin Maraşlıoğlu’nun yanına giden ve onunla hararetli bir tartışmaya giren Yıldırım Memişoğlu, bir süre sonra öfkeyle mekanı terk etmiş. Esin Hanım ile yeni sevgilisi Ali Rıza Özderici ise olanları umursamadan eğlenceyi sürdürmüş.
Akel de Gılgamış’ta
Klip yönetmeni Deniz Akel, önceki gece Gılgamış filminin yapımcısı Beni Atoori’yle Etiler Nispet’te eğlendi.
Akel’in, çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanacak olan ve hazırlıkları tüm hızıyla süren filmin kostümlerini hazırlamak üzere Atoori ile anlaştığı konuşuluyor.
Şaşırdılar
Ece Erken, geçtiğimiz gece sevgilisi Tuncer Öztarhan ile Etiler Şamdan’daydı... Geç saatlere kadar eğlenen çift, çıkışta patlayan flaşlarla bir an için şaşkına döndü. Erken aracın hangi kapısından bineceğini şaşırdı. İlk olarak şoför koltuğu tarafına geçen genç sunucu, sevgilisinin ‘Direksiyona ben geçeceğim, sen yanda otur’ şeklindeki uyarısı üzerine diğer kapıya yöneldi.
Yatarken çıkarmayı unutmayın
Island ayakkabı, 2004/2005 sonbahar-kış koleksiyonu çekimlerini Slovak manken Simona Kazlauskaite ve Hollanda doğumlu manken Serdar Demirci ile gerçekleştirdi. Sportif ve aynı zamanda şık görünmek isteyen bay ve bayanlara hitap eden, yeni sezonu ‘Yatarken çıkarmayı unutmayın’ sloganıyla karşılayan firmanın çekimlerinde görev alan 22 yaşındaki Simona, güzelliğiyle dikkatleri üzerinde topladı.
Bu da yeni moda
Best Model yarışmasının yaratıcısı Erkan Özerman, hafta sonunda Kıbrıs’ta düzenlenen final nedeniyle yorucu günler geçirdi. Yarışma günü, bir ara stres atmak için havuz başına indi. Üzerinde kimono tarzında giysi vardı. Ancak garip kostüm anlamında yalnız değildi Özerman... Bir süre sonra Mehmet Ali Erbil de Rocks Otel’in havuz başında bornozuyla göründü. Bununla yetinmeyen Erbil, otel odasının balkonunda yine bornozuyla şov yaparak şaşkınlık yarattı.
Arzu Akbaş
O güzel Ege!
Eski Best Model birincilerinden Kıvanç Tatlıtuğ, Best Model of Turkey yarışmasının jüri üyeleri arasındaydı... Bu nedenle Green Card adlı dizisinin çekimlerinden izin alıp Amerika’dan Türkiye’ye gelen Tatlıtuğ, final için gittiği Kıbrıs’ta da tatil yapma fırsatı buldu. Rocks Otel’in havuzunda gün boyunca şarkıcı Ege ile yüzüp şakalaşan mankenin keyfi yerindeydi. Bu sırada uzun saçları yüzünden Ege’yi arkadan görüp kadın sananların yanılgıları, havuz çevresinde komik diyalogların yaşanmasına neden oldu.
Wanna’da tatsız dakikalar
Esin Maraşlıoğlu iki hafta önce eski sevgilisi Yıldırım Memişoğlu ile Ortaköy Anjelique Bar’a gitmişti. Geçtiğimiz hafta da yeni sevgilisi Ali Rıza Özderici ile önce Beyoğlu Wanna’da, ardından Etiler Şamata’da çıktı karşımıza... İddialara göre çift Wanna’da baş başa yemek yerken, tesadüf eseri Memişoğlu içeri girmiş. Direkt olarak Esin Maraşlıoğlu’nun yanına giden ve onunla hararetli bir tartışmaya giren Yıldırım Memişoğlu, bir süre sonra öfkeyle mekanı terk etmiş. Esin Hanım ile yeni sevgilisi Ali Rıza Özderici ise olanları umursamadan eğlenceyi sürdürmüş.