Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Diş hekimliği fakültesinde skandal! 4 dişi çekilen çocuğun 1 dişi farklı görününce...

    Diş hekimliği fakültesinde skandal! 4 dişi çekilen çocuğun 1 dişi farklı görününce...

    TOKAT (İHA)
    07.02.2018 - 14:35 | Son Güncelleme:

    Tokat'ta 4 dişi çekilen 12 yaşındaki çocuğun, sütdişi yerine daimi dişinin de çekildiğini iddia eden aile, mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.

    Tokat'ta Ahmet Özçelik ile Ayşe Özçelik çifti 12 yaşındaki oğulları Ahmet Özçelik'in sütdişlerinin düşmemesi nedeniyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne götürdü. Fakültede çocuğun dişlerinden 4'ü çekildi. Oğlunun çekilen bir dişinin diğer çekilen üç dişten farklı olması nedeniyle endişelenen aile başka bir hastaneye gitti.

    'ÖNCE SÜTDİŞİ DEDİLER SONRA KABUL ETTİLER'

    Oğullarının çekilen dişinin daimi dişi olduğunu öğrenen aile, üniversite hakkında suç duyurusunda bulundu. Baba Özçelik, stajiyer öğrenci tarafından oğlunun dişinin çekildiğini ileri sürdü. Baba Özçelik şunları söyledi:
    "Oğlumun sütdişleri oynuyordu, sömestr tatilinde aldıralım istedik. Diş hekimliği fakültesine götürdüm. Üç dişi ile birlikte bir daimi dişini çektiler. Bu çekilen dişin sütdişi mi, daimi dişi mi diye sorduğumda 'Bu süt dişi' dediler. Bunu değişik günlerde defalarca sordum. Daha sonra devlet hastanesine götürdüğümde röntgende doktorlar çekilen dişin daimi dişi olduğunu söylediler. Tekrar üniversite hastanesine giderek durumu anlattığımda o zamana kadar söylemeyen doktorlar bu dişin daimi diş olduğunu söylediler. Haklı olduğumuzu ve hakkımızı arayabileceğimizi söylediler. Hatalarını da kabulleniyorlar, ben hakkımı arayacağım. Çocuğum mağdur oldu."

    'ARTIK GÜLMEYE ÇEKİNİYOR'

    Ahmet Özçelik ise süt dişleriyle birlikte daimi dişinin çekilmesi nedeniyle artık gülmeye çekindiğini kaydetti. Çekilen üst ön yan dişinin yerine yenisinin gelmeyeceği için üzgün olduğunu belirten Özçelik, gülerken ağzını kapatma gereği hissetmeye başladığını sözlerine ekledi.

    Diş hekimliği fakültesi idaresi tarafından hatalı diş çekimiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Tokat , diş tedavisi , diş hekimi , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri