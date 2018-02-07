Diş hekimliği fakültesinde skandal! 4 dişi çekilen çocuğun 1 dişi farklı görününce...

Tokat'ta Ahmet Özçelik ile Ayşe Özçelik çifti 12 yaşındaki oğulları Ahmet Özçelik'in sütdişlerinin düşmemesi nedeniyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne götürdü. Fakültede çocuğun dişlerinden 4'ü çekildi. Oğlunun çekilen bir dişinin diğer çekilen üç dişten farklı olması nedeniyle endişelenen aile başka bir hastaneye gitti.



'ÖNCE SÜTDİŞİ DEDİLER SONRA KABUL ETTİLER'

Oğullarının çekilen dişinin daimi dişi olduğunu öğrenen aile, üniversite hakkında suç duyurusunda bulundu. Baba Özçelik, stajiyer öğrenci tarafından oğlunun dişinin çekildiğini ileri sürdü. Baba Özçelik şunları söyledi:

"Oğlumun sütdişleri oynuyordu, sömestr tatilinde aldıralım istedik. Diş hekimliği fakültesine götürdüm. Üç dişi ile birlikte bir daimi dişini çektiler. Bu çekilen dişin sütdişi mi, daimi dişi mi diye sorduğumda 'Bu süt dişi' dediler. Bunu değişik günlerde defalarca sordum. Daha sonra devlet hastanesine götürdüğümde röntgende doktorlar çekilen dişin daimi dişi olduğunu söylediler. Tekrar üniversite hastanesine giderek durumu anlattığımda o zamana kadar söylemeyen doktorlar bu dişin daimi diş olduğunu söylediler. Haklı olduğumuzu ve hakkımızı arayabileceğimizi söylediler. Hatalarını da kabulleniyorlar, ben hakkımı arayacağım. Çocuğum mağdur oldu."



'ARTIK GÜLMEYE ÇEKİNİYOR'



Ahmet Özçelik ise süt dişleriyle birlikte daimi dişinin çekilmesi nedeniyle artık gülmeye çekindiğini kaydetti. Çekilen üst ön yan dişinin yerine yenisinin gelmeyeceği için üzgün olduğunu belirten Özçelik, gülerken ağzını kapatma gereği hissetmeye başladığını sözlerine ekledi.

Diş hekimliği fakültesi idaresi tarafından hatalı diş çekimiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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