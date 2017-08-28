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Diş fırçası ithalatına önlem kararı

Hürriyet Haber
28 Ağustos 2017 - 10:55Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 10:55

3 yıl süreyle diş fırçası ithalatına koruma önlemi getirildi.

Türkiye, 3 yıl süreyle diş fırçası ithalatına koruma önlemi getirdi.

Takma damak fırçaları dahil diş fırçalarının tamamı için ithalatta adet başına ek mali yükümlülük uygulanacak.

1. dönem için adet başına 0,23 dolar, 2. dönem için 0,22 dolar ve 3. dönem başına 0,21 dolar ek yükümlülük çıkarıldı.

Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 12.3 gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulacak. Gelişmekte olan ülkelere de muafiyet tanınacak.

Karar, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından alındı. Kurul, geçtiğimiz hafta da İran polyesterinde önlemi 3 yıl uzatmış, daha önce İran aynası için de benzer bir karar almıştı.

Etiketler: Takma damak fırçaları , diş fırçası , diş fırçası ithalatı
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