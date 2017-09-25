Diş çürüklerini bitiren buluş!

Diş çürüğü problemi hepimizin hayatının belli dönemlerinde ortaya çıkan bir sorun. Diş kaybına kadar giden bu probleme bilim insanları tarafından aşı üretildi. Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde çalışan bilim insanları tarafından Yan Huimin liderliğinde yapılan çalışmalarda farelerde yüzde 100 sonuç aldıklarını açıkladılar.

Yan Huimin liderliğinde yapılan önceki çalışmalarda diş çürüklerine olumlu yanıt verse de ağızda oluşturduğu yan etkilerden dolayı başarılı sayılmıyordu. Farklı bir protein dizini deneyen bilim insanları bu sefer başarılı oldu.

Diş çürükleri gelişmiş ülkelerdeki imkanlara rağmen daha sık görüldüğü ortaya çıkıyor. Aşının bu soruna çözüm getirmesi beklense de kullanabilmesi için daha çok geliştirilmesi gerekecek.