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    Diş çürüklerini bitiren buluş!

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 11:33 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 11:33

    Bilim adamlarının yeni çalışmaları sonucunda diş çürüklerini önleyen aşı üretildi. Aşının henüz test aşamasında olduğu açıklandı.

    Diş çürüğü problemi hepimizin hayatının belli dönemlerinde ortaya çıkan bir sorun. Diş kaybına kadar giden bu probleme bilim insanları tarafından aşı üretildi. Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde çalışan bilim insanları tarafından Yan Huimin liderliğinde yapılan çalışmalarda farelerde yüzde 100 sonuç aldıklarını açıkladılar.

    Yan Huimin liderliğinde yapılan önceki çalışmalarda diş  çürüklerine olumlu yanıt verse de ağızda oluşturduğu yan etkilerden dolayı başarılı sayılmıyordu. Farklı bir protein dizini deneyen bilim insanları bu sefer başarılı oldu.

    Diş çürükleri gelişmiş ülkelerdeki imkanlara rağmen daha sık görüldüğü ortaya çıkıyor. Aşının bu soruna çözüm getirmesi beklense de kullanabilmesi için daha çok geliştirilmesi gerekecek.

    Etiketler: diş , diş çürükleri , aşı
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