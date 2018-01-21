Dış basında harekât: ‘Türkiye ABD’ye meydan okudu‘

Dış basından başlıca yorumlar şöyle:

Reuters (İngiltere) ajansı, operasyonun Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin daha fazla gerilmesine yol açabileceğini yazdı.

Financial Times (İngiltere), “Türkiye ABD’ye meydan okudu ve operasyon başlattı” başlığıyla verdiği haberde Afrin’deki YPG’lilerin ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin parçası olmadığını hatırlattı ancak Ankara’nın sınırındaki tüm YPG unsurlarını tehdit olarak gördüğünü belirtti.

Guardian (İngiltere), internet sitesinden son gelişmeleri aktarırken, Türkiye’nin Suriye’de terör örgütü YPG kontrolündeki Afrin’e karadan hücuma başladığını yazdı.

BBC (İngiltere), “Harekât, Türkiye’yi, NATO müttefiki ABD ile karşı karşıya getiriyor” ifadelerini kullandı.

Telegraph (İngiltere), “gelişmeleri “Türkiye, ABD destekli YPG’nin elinde tuttuğu Suriye kentine operasyon başlattı” diye duyurdu.

CNN (ABD) televizyonu da benzer bir yorumda bulunarak, Afrin’e harekatın, Türkiye ile DEAŞ’a karşı savaşan terör örgütü YPG’yi destekleyen ABD arasındaki tansiyonu artıracak gibi göründüğünü yazdı. Suriye Demokratik Güçleri, yerel muhalif gruplardan ama temel olarak YPG’den oluşuyor” ifadelerini kullandı.

AFP (Fransa) Operasyonun Washington ve Moskova ile ilişkileri güçleştirebileceğine dair uyarılara rağmen başladığı yorumunu yaptı.

Londra merkezli Arapça yayın yapan Eş-Şarku’l-Evsat gazetesi, Zeytin Dalı Harekâtı’nı “Türkiye, Afrin operasyonunu karadan ve havadan başlattı. Rusya da çekildi” başlığıyla manşetine taşıdı.

Al-Raya (Katar) gazetesinde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ifadeleri ve operasyonun başlamasına paralel olarak Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi trafiğine yer verildi.