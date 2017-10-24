Diş ağrısı nasıl geçer? İşte en kolay yöntemler

Diş ağrısı tedavisi için yöntem arayan vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarla uygun çözümü bulmaya çabalıyor. Sorunun temelli çözümü için hekim tedavisine başvurmadan önce geçici çözümler arayan vatandaşlar, diş ağrısı nasıl geçer sorusunun cevabını sorguluyor. İşte, diş ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

1- Sirkeli su ve tuzlu su gargarası diş ağrılarını kısmen uyuşturur. Dişi bakterilerden temizler ve şişlikleri azaltır. Diş eti ve açık diş çürüklerine dezenfektan etkisi vardır.



2- Dişe kesinlikle aspirin, kolonya, alkol konulmamalı bunların yerine karanfil yağı tercih edilmelidir. Karanfil yağı veya kuru karanfil yüzyıllardır enfeksiyonu tedavi etmede kullanılır. Diş ağrısına iyi gelen karanfil yağı anestezik ve antiseptik özelliklere sahiptir. Eugenol denilen güçlü bir madde içerir. Bakteri öldürmeye yarayan bu madde diş macunlarında da vardır. Kuru karanfil ağrıyan bölgeye konup bekletilirse o bölgeyi uyuşturarak ağrı hissini azaltır. Ayrıca antibakteriyel özelliğinden dolayı çürük dişin çevresindeki zararlı bakterilere etki eder.

3- Diş hekiminizin önerisiyle ve kullanım şartlarına uyarak ağrı kesici almanız ağrınızı belirli bir süre için geçirecektir.

4- Gece diş ağrısı oluşmuşsa, yatar durumda olmak ağrıyı artıracağından yastık yükseltilebilir.

5- Buz uygulaması; ağrıyan diş bölgesine soğuk kompres uygulaması ya da soğuk su ile ağzı çalkalama geçici olarak ağrıyı hafifletebilir. Bu durumun tam tersi olarak ağrıyan diş bölgesine sıcak kompres uygulaması ya da sıcak su ile ağzı çalkalama geçici olarak ağrıyı hafifletebilir.

6- Diş fırçalamak çürüğe sıkışmış ve ağrıya neden olan besinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Dişlerin diş ipi ile temizlenmesi ve fırçalama ağrının azalmasına neden olur.

Diş ağrılarında uygulanacak acil yaklaşım metotlarıyla kısa vadeli çözüme ulaşabiliyor. Öncelik ağız bakımını sağlamak olmalı…

Ağız bakımı için diş fırçası ve diş ipiyle ağız ve dişler arasında kalan gıda birikintilerini temizlemek gerekiyor. Ardından, ağız içini temizlemek için gargara kullanılabiliyor ya da evde kolayca hazırlanabilen, yarım su bardağı suya, yarım çay kaşığından fazla olmamak üzere eklenen tuz veya karbonat ile gargara yapılabiliyor.

Eğer diş üzerinde oluşmuş bir çürük nedeniyle diş ağrısı çekiliyorsa, bir diş hekimine gidebilecek kadar zaman kazanmak için pamuk eşliğinde az miktar uyuşturma etkisi olan karanfil yağı diş çürüğü üzerine uygulanabiliyor.

Ancak çok fazla kullanılan karanfil yağı yumuşak dokuları tahrip edici özelliğe sahip olduğu için, diş eti sızlamasına neden olabiliyor. Bunun yanında, diş ağrısı çeken kişiler tarafından çok fazla tercih edilen, ağrıyan diş üzerine aspirin ya da herhangi bir ağrı kesici konulması da yumuşak dokulara zarar verebileceğinden uygulanması pek tavsiye edilmiyor.

Eğer diş iltihabı nedeniyle, diş kökü, damak ve yüzde şişkinlik meydana geldiyse, mutlaka o bölgeye soğuk kompres yapılması önem taşıyor. Bunlar ilk acil müdahale teknikleri olup daha sonra mutlaka diş hekime başvurulması gerekiyor.