Ben oramı burama takıcam...

Eşşekler gibi koşturacam...

Her tarafımdan kan, ter damlayacak...

Maç sonunda elli bin, yüz bin avro alma ihtimalim de var.

Öbür dingillerin yanından da rüzgar gibi geçicem...

Bana tekme atacaklar, küfür edecekler, tükürecekler...

Emrah Öner yazıyor

Ben hakeme değil sarı kart hareketini, bir hareket gösteririm annem beni evlatlıktan men eder.

Kurala bak..

Elini sallıyorsun sarı kart.

Şeyini sallıyorsun kırmızı kart.

Yahu halı saha maçında biri faul var dediğinde deliriyorsun topla giderken...

Ne faulü diyorsun, bayanlar liginde miyiz diyorsun..

Düşünsene kendini derbi maçında...

Kaldı ki, Delgado sana gülerek İngilizce “ben bir kere faul yaptım, sen hemen kart verdin” diyor.

İngilizce bilmiyorsan al sana İspanyolcası...“ Hice un foul, usted me di la tarjeta amarilla”

Bütün dillerde aynı...Elinle 1 yapıyorsun, orayı gösteriyorsun, sonra sarı kartı gösteriyorsun..

Ama Cüneyt Çakır, sıfır futbol bilgisi, sıfır vücut dili anlayışı.

İşte futbol bu anam. Futbol bilip camiada yer almak da bu.

Böyle manyak bir spor.

O yüzden bazı kurallar iflas ediyor.

Sen hiç gördün mü önlüğü yırtılmış, arkadan tekme yemiş bir jinekolog?

Hayalarına laptop gelmiş bankacı gördün mü?

Kafası sarılı maskeyle fısfısla defileye devam eden manken?

Veya sen hiç muhasebeciye yatarak girdin mi?

Adam atmak kolay.

Önemli olan adam olmak..

Maç zaten Galatasaray’ın hakkı. Ama sen ne karıştırıyorsun ortalığı.

Tıpkı Gökhan Gönül’ün kafasını eğince attığın gibi.

Cüneyt Çakır..

Serdar Çakır.

Çakır keyif bir aile işte...

