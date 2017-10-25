Diriliş Ertuğrul’un Marya'sı Sera Tokdemir kimdir?

Diriliş Ertuğrul’un Marya'sı Sera Tokdemir’in özel hayatı ve dizideki karakteri merak konusu oldu. İşte Sera Tokdemir’in hayatı ve dizideki karakterine ilişkin detaylar!
Marya Karakteri: Çekici, cazibel ve güzel bir kız olan Marya, babasıyla çıktığı bir ticaret seyahatinde gemileri korsanlar tarafından kaçırılıyor. Erkek kardeşi ile birlikte Simko’nun yakın arkadaşı korsan başı tarafından Simko’ya satılıyor. Sera Tokdemir, 11 Nisan 1981 tarihinde Mersin'de doğmuştur. Babası yarış atı yetiştiricisidir. Sera Tokdemir küçüklüğünüzden beri atlarla büyümüştür ve 3 tane yarış atı vardır. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek okulundan mezun oldu. Okul yıllarında tiyatro grubuna dahil olarak, okulun sahnelediği bir çok oyunda yer aldı. Zirve Sanat Merkezinde Tiyatro, Şan, Diksiyon Eğitmi alarak oyunculuk hayatına başladı. 2009 yılında Plato Film Okulunda Ayla Algan yönetiminde Oyuncu Yönetimi, Beden Dili, Dublaj, Sinema-Dizi-Reklam Oyunculuğu Eğitimi aldı.
Sinema, dizi, reklam ve klip çalışmalarında yer aldı. Biscolata, Damla Su, Vodafone, Fiat Punto, Bioder, Bioxcin reklam filmlerinde oynadı.
Üniversite biter bitmez evlendi, Boran adında bir çocuk sahibi oldu ve boşandı. 2009 yılında "İstanbul Çocukları" adlı dide oynamaya başlayarak dizi oyuncusu oldu. Barış Falay, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Oya Okar ile birlikte oynadı.
2014 yılında "Kertenkele" adlı dizide Timur Acar, Erdinç Gülener, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Eda Özerkan, Umut Oğuz ile birlikte rol aldı.
2014 yılında Show TV ekranında "Analı Oğullu" ismi başlayan daha sonra konsept değiştirip Kanal D'ye "Anasının Oğlu" ismiyle devam eden dizide Sermiyan Midyat, Onur Buldu, Melisa Sözen, Köksal Engür, Durul Bazan, Çiğdem Tunç, Devrim Yakut, Erdal Tosun gibi oyuncularla beraber rol aldı.
Klip Çalışmaları:
2009 - Mustafa Ceceli-Limon Çiçekleri
2010 - Yaşar & Yıldız Usmonova-Seni Severdim
Tiyatro :
2013 - Arap Saçı
2009 - 2010 - Elbiseler Fora
Filmleri ve Dizileri :
2014 - Kertenkele (Zehra) (TV Dizisi)
2014 - Analı Oğullu (Lal) (TV Dizisi)
2013 - Yüksek Giriş (Ece) (TV Dizisi)
2013 - Su ve Ateş (Sinema Filmi)
2013 - Ben de Özledim (TV Dizisi)
2012 - Bana Bir Soygun Yaz (Papatya) (Sinema Filmi)
2011 - 2012 - Hayat Devam Ediyor (Zeliha Bakırcı) (TV Dizisi)
2010 - Çakallarla Dans (Sinema Filmi)
2010 - 2012 - Kanıt (Zeynep) (TV Dizisi)
2009 - Kapalı Çarşı (Melek) (TV Dizisi)
2009 - Hırçın Kız Kadife (Sibel) (TV Filmi)
2009 - Ey Aşk Nerdesin (Konuk oyuncu) (TV Dizisi)
2009 - Aşk Geliyorum Demez (Şebnem) (Sinema Filmi)
2009 - İstanbul Çocukları (Ceren) (TV Dizisi)
Kısa Film Çalışmaları:
2009 - Deruni-Deruni, Kafes-Esra (Plato Film Okulu)
2010 - Jurnal-Mehtap (Yönetmen; Abdulbaki Yavuz)
2010 - Tesadüf-Pınar (Yönetmen; Alihan Sakman)
2010 - Ninem İstanbul'da-Sultan (Avrupa Kültür Başkenti Projesi)
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