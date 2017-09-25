Diriliş Ertuğrul yeni sezona ne zaman başlıyor? Engin Altan'dan açıklama!

Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman ekrana gelecek sorusu milyonlarca kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yapımcı ve yayıncı resmi sayfaları üzerinden araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak konusunu merak ediyor. İşte, dizinin başlamasını iple çekenlerin sorguladığı Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor sorusunun cevabı

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diriliş Ertuğrul yeni sezonunun tam olarak ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Ancak yapım şirketi tabanlı alınan bilgilere göre dizinin en erken ekim ayında ekranlara geleceği bilgisi edinildi.

27 EYLÜL ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Doktor Geldi

07:20 İyilik Kulübü

07:55 Yeşil Deniz

10:30 Beni Böyle Sev

12:45 Doktor Geldi

14:30 Böyle Bitmesin

16:40 Seksenler

19:10 Hava Durumu

19:15 Habere Doğru

19:30 Erhan Çelik İle Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Transformers: Yenilenlerin İntikamı"

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:30 Yabancı Sinema "Transformers: Yenilenlerin İntikamı"

03:15 İyilik Kulübü

03:50 Seksenler

06:00 ---

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN HAKKINDAKİ HABERLERİ YALANLADI

Onur Baştürk'e verdiği ropörtajda Diriliş Ertuğrul'daki akıbetini de değerlendiren Engin Altan Düzyatan, hakkında çıkan haberleri yalanladı. İşte, Düzyatan'ın vermiş olduğu demeçler;

"Diriliş” bu sezon da devam ediyor. Dördüncü sezonumuz. Evet, her yıl ayrılacağıma yönelik haberler çıkıyor. Oysa hiçbir zaman öyle bir fikrimiz olmadı. Devam ediyorum. Bu son sezon mu olur bilmiyoruz ama, yol içerisinde anlaşılacak."

* O dönemde yaşamak ister miydin?

"Çok zor bir dönem. Yaşamak isterdim de, ne kadar yaşardım bilmiyorum! İnsan ömrü uzun olan da var. Ertuğrul Gazi 93 yaşında vefat ediyor. Ama kaç tane savaştan sağ çıkıyor. O kadar savaştan sağ çıkabilir miydim, bilinmez. Dönem karışık bir dönem. Şartlar çok ağır. Göçebe hayat da öyle. O dönemde yaşamak kolay değilmiş."

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