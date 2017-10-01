Diriliş Ertuğrul yeni sezona ne zaman başlıyor?

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak konusu sorgulanmaya devam ediyor. Yurt genelinde diziyi yakından takip eden on binlerce kişinin merakla araştırdığı Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak sorusu için yapımcı ve yayıncı kaynaklı bilgiler merakla araştırılıyor. İşte, Diriliş Ertuğrul yeni sezona ne zaman başlayacak konusu hakkında kısa bilgiler

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diriliş Ertuğrul yeni sezonunun tam olarak ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Ancak yapım şirketi tabanlı alınan bilgilere göre dizinin en erken ekim ayında ekranlara geleceği bilgisi edinildi. Bazı internet sitelerinde yer alan iddialara göre ise dizi 25 Ekim Çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekranlarda olacak

TURGUT ve BAMSI ALP FİLM VE TELEVİZYON FUARINDA

Turgut Alp karakterini canlandıran oyuncu Cengiz Coşkun ve Bamsı Alp karakterine hayat veren Nurettin Sönmez 29-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen Uluslararası İstanbul Film Ve Televizyon Forum & Fuarına katıldı.

YENİ OYUNCU ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

Son olarak Kehribar dizisinde rol alan güzel oyuncu Aslıhan Güner artık Diriliş Ertuğrul kadrosunda! Güzel oyuncunun dizide hangi rolü canlandıracağı ise henüz netlik kazanmadı.

1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Malatyalı Babası ise Sivaslıdır. Güner, Sivas’ı gezip gördüğü için Sivaslıyım da diyebiliyor. 170 cm boyunda ve 57 kg ağırlığındadır. İki kız ve birde erkek kardeşi vardır. Batıl inançlara inanmayan, bir randevuda bekletilmekten ve bekletmekten hoşlanmayan özelliklere sahiptir. Mutfakta yemek yapmayı ve vakit geçirmeyi seven biridir.

Güner, Barış Manço Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır. Günümüzde halen etkin durumda olan Türk dizi oyuncusu farklı farklı filmlerde rol almış ve hepsinin üstesinden başarılı bir şekilde gelmiştir.

İlk rol aldığı film 2002 yılında gösterime giren Sırlar Dünyası’dır(2002).

En İyi Arkadaşım (2004),

Büyük Buluşma(2004),

The İmam(2005),

Çemberimde Gül Oya(2006),

Selena(2006),

Esir Kalpler(2006),

Eksi 18(2006),

Sevda Çiçeği(2006),

Yuvamı Yıkamazsın(2007),

Asi(2007),

Şefkat Tepe(2010),

Bir Zamanlar Osmanlı(2012),

Sümela’nın Şifresi(2012),

Moskova’nın Şifresi(2012),

Herşey Yolunda Merkez(2013) gibi projelerde rol almıştır.

4 EKİM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Doktor Geldi

06:35 İyilik Kulübü

07:15 Yeşil Deniz

09:55 Beni Böyle Sev

12:45 Doktor Geldi

14:30 Böyle Bitmesin

16:50 Seksenler

19:10 Hava Durumu

19:15 Habere Doğru

19:30 Erhan Çelik İle Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Transformers: Kayıp Çağ"

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:30 Yabancı Sinema "Transformers: Kayıp Çağ"

03:40 Filmin En Güzel Sahnesi "Saklambaç"

03:45 Böyle Bitmesin

05:40 ---

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN HAKKINDAKİ HABERLERİ YALANLADI

Onur Baştürk'e verdiği ropörtajda Diriliş Ertuğrul'daki akıbetini de değerlendiren Engin Altan Düzyatan, hakkında çıkan haberleri yalanladı. İşte, Düzyatan'ın vermiş olduğu demeçler;

"Diriliş” bu sezon da devam ediyor. Dördüncü sezonumuz. Evet, her yıl ayrılacağıma yönelik haberler çıkıyor. Oysa hiçbir zaman öyle bir fikrimiz olmadı. Devam ediyorum. Bu son sezon mu olur bilmiyoruz ama, yol içerisinde anlaşılacak."

* O dönemde yaşamak ister miydin?

"Çok zor bir dönem. Yaşamak isterdim de, ne kadar yaşardım bilmiyorum! İnsan ömrü uzun olan da var. Ertuğrul Gazi 93 yaşında vefat ediyor. Ama kaç tane savaştan sağ çıkıyor. O kadar savaştan sağ çıkabilir miydim, bilinmez. Dönem karışık bir dönem. Şartlar çok ağır. Göçebe hayat da öyle. O dönemde yaşamak kolay değilmiş."

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