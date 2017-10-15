Diriliş Ertuğrul yeni sezon tarihi belli oldu? Ne zaman başlayacak?

Yeni sezon fragmanını kısa bir süre önce yayınlayan Diriliş Ertuğrul’dan beklenen haber geldi. 91. bölümle sezona ara veren Diriliş Ertuğrul’un yayın tarihi netlik kazandı. Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ Twitterhesabından Diriliş Ertuğrul fragmanını paylaşarak 25 Ekim Çarşamba akşamı başlayacağını duyurdu. Ayrıca TRT 1 yayın akışında da Diriliş Ertuğrul'un yer aldığı görüldü.





DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA YENİ İSİM

Diriliş Ertuğrul dizisine son olarak Kehribar dizisinde rol alan güzel oyuncu Aslıhan Güner dahil oldu. Çemberimde Gül Oya, The İmam, Asi, Sevda Çiçeği, Yuvamı Yıkamazsın, Şefkat Tepe, Sümela’nın Şifresi, Bir Zamanlar Osmanlı, Kehribar, Muhteşem yüzyıl Kösem gibi film ve dizilerde rol alan güzel oyuncunun dizide hangi rolü canlandıracağı merakla bekleniyor.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Peki Sultan, Kalenin fethi için ordusuyla Ertuğrul’a destek olacak mıdır? Ertuğrul başsız kalan kaleye Selçuklu sancağını dikebilecek midir? Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir.