Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlıyor? Ertuğrul Gazi ölecek mi?

Diriliş Ertuğrul yeni sezona ne zaman başlayacak sorusu, dizinin takipçileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Ertuğrul Gazi'nin başına gelen olayların ardından yeni sezonu iple çeken vatandaşlar, Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak sorusunu yöneltmeye başladı. Peki, vatandaşların merakla sorguladığı Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, yapımcı firma tarafından alınan bazı bilgiler

Diriliş Ertuğrul yeni sezonunun tam olarak ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Ancak yapım şirketi tabanlı alınan bilgilere göre dizinin en erken ekim ayında ekranlara geleceği bilgisi edinildi.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN HAKKINDAKİ HABERLERİ YALANLADI

Onur Baştürk'e verdiği ropörtajda Diriliş Ertuğrul'daki akıbetini de değerlendiren Engin Altan Düzyatan, hakkında çıkan haberleri yalanladı. İşte, Düzyatan'ın vermiş olduğu demeçler;

"Diriliş” bu sezon da devam ediyor. Dördüncü sezonumuz. Evet, her yıl ayrılacağıma yönelik haberler çıkıyor. Oysa hiçbir zaman öyle bir fikrimiz olmadı. Devam ediyorum. Bu son sezon mu olur bilmiyoruz ama, yol içerisinde anlaşılacak."

* O dönemde yaşamak ister miydin?

"Çok zor bir dönem. Yaşamak isterdim de, ne kadar yaşardım bilmiyorum! İnsan ömrü uzun olan da var. Ertuğrul Gazi 93 yaşında vefat ediyor. Ama kaç tane savaştan sağ çıkıyor. O kadar savaştan sağ çıkabilir miydim, bilinmez. Dönem karışık bir dönem. Şartlar çok ağır. Göçebe hayat da öyle. O dönemde yaşamak kolay değilmiş."

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