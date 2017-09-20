Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor sorusuna cevap arayan diziseverler, 20 Eylül TRT 1 yayın akışını sorgulamaya başladılar. Büyük bir ilgiyle beklenen Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Diriliş Ertuğrul yeni sezonunun tam olarak ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Ancak yapım şirketi tabanlı alınan bilgilere göre dizinin en erken ekim ayında ekranlara geleceği bilgisi edinildi.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir.

20 EYLÜL ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Doktor Geldi

07:10 İyilik Kulübü

07:45 Yeşil Deniz

10:20 Beni Böyle Sev

12:45 Doktor Geldi

14:30 Böyle Bitmesin

16:40 Seksenler

19:10 Hava Durumu

19:15 Habere Doğru

19:30 Erhan Çelik İle Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Transformers"

22:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:30 Yabancı Sinema "Transformers"

02:55 İyilik Kulübü

03:30 Böyle Bitmesin

ENGİN ALTAN DÜZYATAN HAKKINDAKİ HABERLERİ YALANLADI

Onur Baştürk'e verdiği ropörtajda Diriliş Ertuğrul'daki akıbetini de değerlendiren Engin Altan Düzyatan, hakkında çıkan haberleri yalanladı. İşte, Düzyatan'ın vermiş olduğu demeçler;

"Diriliş” bu sezon da devam ediyor. Dördüncü sezonumuz. Evet, her yıl ayrılacağıma yönelik haberler çıkıyor. Oysa hiçbir zaman öyle bir fikrimiz olmadı. Devam ediyorum. Bu son sezon mu olur bilmiyoruz ama, yol içerisinde anlaşılacak."

* O dönemde yaşamak ister miydin?

"Çok zor bir dönem. Yaşamak isterdim de, ne kadar yaşardım bilmiyorum! İnsan ömrü uzun olan da var. Ertuğrul Gazi 93 yaşında vefat ediyor. Ama kaç tane savaştan sağ çıkıyor. O kadar savaştan sağ çıkabilir miydim, bilinmez. Dönem karışık bir dönem. Şartlar çok ağır. Göçebe hayat da öyle. O dönemde yaşamak kolay değilmiş."

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