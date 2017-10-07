Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanında şok: Ertuğrul öldü mü?

Diriliş Ertuğrul hayranlarının beklediği görüntüler geldi, tarihi dizinin yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Yaz sezonu nedeniyle ekran macerasına ara veren Diriliş Ertuğrul’un 4. sezon ilk fragmanındaki görüntüler ardından Ertuğrul’un akıbeti merak konusu oldu. Fragmanındaki görüntülere göre Ertuğrul şehit düşüyor, haberi alan oba halkı kahroluyor. Peki Ertuğrul öldü mü? Bu sorunun yanıtını merak eden izleyiciler Diriliş Ertuğrul yeni sezon tarihini araştırıyor. Peki Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?



Diriliş Ertuğrul yeni sezon tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak tarihi dizinin geçen yıl 26 Ekim’de başlamış olması, 4. sezonun da bu ay sonunda başlayabileceğini düşündürüyor.





DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA YENİ İSİM



Diriliş Ertuğrul dizisine son olarak Kehribar dizisinde rol alan güzel oyuncu Aslıhan Güner dahil oldu. Çemberimde Gül Oya, The İmam, Asi, Sevda Çiçeği, Yuvamı Yıkamazsın, Şefkat Tepe, Sümela’nın Şifresi, Bir Zamanlar Osmanlı, Kehribar, Muhteşem yüzyıl Kösem gibi film ve dizilerde rol alan güzel oyuncunun dizide hangi rolü canlandıracağı merakla bekleniyor.