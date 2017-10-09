Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul yeni sezon tanıtım fragmanı izleyicilerle buluştu. Tarihi sahneleri ve karakterleriyle sık sık adından söz ettiren Diriliş Ertuğrul'un 4. sezon ilk fragmanına cenaze sahnesi damga vurdu. Yayınlanan yeni sezon fragmanının ardından diziseverler yeni sezon ne zaman yayınlanacak sorularını sormaya başladılar. Peki, Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diriliş Ertuğrul yeni sezonunun tam olarak ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Ancak yapım şirketi tabanlı alınan bilgilere göre dizinin en erken ekim ayında ekranlara geleceği bilgisi edinildi. Bazı internet sitelerinde yer alan iddialara göre ise dizi 25 Ekim Çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekranlarda olacak





DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA YENİ İSİM



Diriliş Ertuğrul dizisine son olarak Kehribar dizisinde rol alan güzel oyuncu Aslıhan Güner dahil oldu. Çemberimde Gül Oya, The İmam, Asi, Sevda Çiçeği, Yuvamı Yıkamazsın, Şefkat Tepe, Sümela’nın Şifresi, Bir Zamanlar Osmanlı, Kehribar, Muhteşem yüzyıl Kösem gibi film ve dizilerde rol alan güzel oyuncunun dizide hangi rolü canlandıracağı merakla bekleniyor.

11 EKİM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

07:00 İyilik Kulübü

07:40 Yeşil Deniz

10:20 1'de Bugün

10:30 Beni Böyle Sev

12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:40 Seksenler

19:10 Hava Durumu

19:15 Habere Doğru

19:30 Erhan Çelik İle Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Kod Adı:U.N.C.L.E."

22:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:00 Yabancı Sinema "Kod Adı:U.N.C.L.E."

01:55 Yeşil Deniz

03:55 Beni Böyle Sev

05:35 ---