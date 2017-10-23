Diriliş Ertuğrul yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı… Yeni sezon ne zaman?

Diriliş Ertuğrul yeni sezon tarihine kısa bir süre kala 2. fragman yayınlandı. Haziran ayında sezon finali yaparak ekran macerasına ara veren Diriliş Ertuğrul’un her iki fragmanına da Ertuğrul’un öldüğünü düşündüren görüntüler dikkat çekiyor.
Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç oynadığı TRT'in sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 92.bölümü 25 Ekim Çarşamba günü itibariyle ekranlarda yerini alacak.
KADROYA 3 YENİ İSİM
'Ertuğrul Bey ölecek mi'' soruları yanıt ararken sevilen diziyle ilgili bir gelişme daha yaşandı. Yeni bölüm fragmanında diziye katılan yeni oyuncular heyecan yarattı. Diriliş Ertuğrul 4. sezonunda kadroya Aslıhan Güner., Gürbey İleri ve Ertuğrul Postoğlu katıldı.
SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Peki Sultan, Kalenin fethi için ordusuyla Ertuğrul’a destek olacak mıdır? Ertuğrul başsız kalan kaleye Selçuklu sancağını dikebilecek midir? Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir. Ertuğrul’ların ve Çavdar’ların zaaflarını bilen Ekaterina’nın bu talebi imparator tarafından kabul görecek midir? Ekaterina Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır?
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