Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölümü fragmanında oba beyi düşmana korku verdi

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı belli oldu. Yeni yıla girilmesi sebebiyle yeni bölümünü yayınlamayan Diriliş Ertuğrul, 101. yeni bölüm fragmanı ile merak edilmeye başlandı. Peki, oba beyinin cenk için tüm hazırlıklarını yaptığı ve obaları bir araya getirmeye çabaladığı Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, yeni bölüm hakkında bazı bilgiler ve detayları

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm fragmanı 10 Ocak Çarşamba akşamı aynı saatinde TRT 1 ekranlarında yer alacak. İşte, dizinin fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak olan olaylardan bir özet;

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Karacahisar Kalesi baskınına hazırlanan Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırıldığını öğrenince kale baskınını ertelemiş ve Gündüz’ü geri kurtarmak için harekete geçmişti. Atsız’ın içeriden verdiği istihbaratlar doğrultusunda alplarıyla beraber kaleye kılık değiştirerek sızan Ertuğrul, Gündüz’ü kurtarıp obaya getirmiş ve gazânın başladığını apaçık ilân etmişti. Ertuğrul’un Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için kuracağı yeni plan ne olacak? Kaleye ne gibi hamleler yapacak? Karacahisar Kalesi’nin fethi gerçekleşebilecek mi?



Tekfur Ares, Ertuğrul’un kaledeki askerlerin bir kısmını öldürüp Gündüz’ü kurtarmasından sonra kale kapılarının kapatılmasını emretmiş ve Türklerle savaşın başladığını söylemişti. Ares’in bu açık savaşa dair planları ne olacak? Ertuğrul’un kaleye taarruzunu engellemek için ne yapacak? Ertuğrul’u bu sefer de durdurabilecek mi?



Sancar’a Turgut’u öldürtüp sonra da obayı basarak beyliği almayı planlayan Bahadır Bey, Turgut’un tuzağı bertaraf edip obaya dönmesinden sonra bu planını gerçekleştirememişti. Bey olma hırsından vazgeçmeyen Bahadır Bey’in yeni planı olacak? Obayı basmak için hangi hamleleri yapacak? Tekfur Ares’le işbirliğine yanaşacak mı? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’in planlarını öğrenip bertaraf edebilecekler mi?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI

Nikea’dan gelen Tüccar Niko ve Bizans askerî kafilesini basan Ertuğrul, onların kılığında kaleye girip fethi başlatmak için hazırlanmıştı. Hazırlıklar tamamlanıp harekete geçmek üzereyken Yağız Alp, Gündüz’ün kaçırıldığı haberini getirmişti. Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırılması üzerine ne yapacak? Kaleye fetih hareketini erteleyecek mi? Gündüz’ü kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Titan’ın Gündüz’ü obadan kaçırıp kaleye getirmesine sevinen Ares, Gündüz’ün kendinden beklenmeyecek bir hamleyle gözüne taşla vurması sonucu gözünden yaralanmıştı. Ares’in gözü kör mü olacak? Ares, Gündüz’e karşı nasıl bir tavır gösterecek? Gündüz’ü kaçırdıktan sonra Ertuğrul’a karşı yeni hamleleri ne olacak? Gündüz’ü elinde tutup planladığı gibi bundan sonra bir şövalye olarak yetiştirebilecek mi? Bahadır Bey, Sancar ve dağdaki alplarıyla beraber Çavdar Obası’nı ele geçirmek için harekete geçmiş, kendilerini takip edip planlarını öğrenen Kırca’yı da öldürmüştü. Bahadır Bey obayı ele geçirmek için ne yapacak? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’e mani olabilecek mi? Bu kalkışma, Çavdar Obası’nda ne gibi gelişmelere sebep olacak?

Sultan Alaeddin’e sarayda hainler olduğunu, Turgut ve Aslıhan’ın zehirlenler ile kendisini zehirleyenlerin de bu hainlerle bağlantılı olduğunu söyleyen Emir Saadeddin, bunları bulup ifşa etmek için sultandan mühlet ve yetki almıştı. Ertuğrul’un bütün bildiklerini sultana anlatacağını düşünen ve hayatının tehlikede olduğunun farkında olan Emir Saadeddin, Sultan Alaeddin’i öldürmek için harekete geçmişti. Emir Saadeddin, sultanı öldürmek için ne gibi planlar yapacak? Bunun için kimlerle temas kuracak? Ertuğrul’la sultanın buluşmasını engelleyebilecek mi? Yoksa planında başarısız olup bütün oyunları açığa çıkacak mı? Gündüz’ün acısı, Kayı Obası’nda ne gibi bir tesir uyandıracak? Yüreğine evlat acısı düşen Halime ne yapacak? Ertuğrul, Gündüz’ü obaya getirebilecek mi?

GÜREŞÇİ RIZA KAYAALP DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA OYNAYACAK MI?

TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin hayranları arasında yer aldığını belirten Rıza Kayaalp, "(Yapımcı) Mehmet Bozdağ ağabey aramızdaki samimiyetten dolayı birkaç kez 'seni konuk oyuncu olarak alabilirim' dedi. Ama fırsat, zaman bulamadık. Çekimler zaten uzun sürüyor. En az üç haftamı ayırmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rıza, televizyonu sadece haftada bir kez Diriliş Ertuğrul'u izlemek için açtığını vurgulayarak, "Şu an izlediğim tek dizi. Televizyonu açma sebebim Diriliş Ertuğrul. Haberleri de internetten takip ediyorum." dedi.

"Şartlar oluşursa Diriliş Ertuğrul'da rol almak istiyor musun?" sorusuna Rıza, "Tabii ki yapabileceğime inanıyorum. Eğitimini almak lazım ama önemli olan yetenek." yanıtını verdi.

Diriliş Ertuğrul'da, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş sürecinin anlatıldığını hatırlatan milli sporcu, şöyle devam etti:

"Dünyaya hükmetmiş bir imparatorluğun temelinin atıldığı yıllar canlandırılıyor. Tabii ki başka bir duyguyla oynanması gereken bir dizi. Zaten rol alan arkadaşlar da bu duyguyla oynuyorlar. Çünkü bunu izleyiciye yansıtıyorlar. Biz de keyifle izliyoruz. Ben de olsam aynı duygularla oynardım."