Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında oba beyi pes etmiyor! Yapımcıdan önemli açıklama!

Diriliş Ertuğrul 94. yeni bölüm fragmanında karşılaştığı her zorluğu inancı ile yenmeyi başaran oba beyi, boyunduruk altına girmeyeceğini Diriliş Ertuğrul 94. yeni bölüm fragmanında bir kez daha kanıtladı. Karşısında duran düşmanları nakavt eden oba beyi, Diriliş Ertuğrul 94.yeni bölüm fragmanında da elinden geleni yapıyor. İşte, yeni bölüm fragmanından bazı detaylar ve yapımcı Mehmet Bozdağ'dan Diriliş Ertuğrul'un geleceği hakkında bazı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Köle tüccarı Simko’nun elinde esir olan Ertuğrul, Pitho ve diğer kölelerle birlik olup Simko’nun elinden kurtulmayı başarmıştır. Bu sırada Ares’in Hanlı Pazara gelen kervanları yağmalaması için görevlendirdiği eşkıya başı Mihalis de tesadüfen Simko ve Ertuğrul arasındaki kovalamacaya şahit olmuş ve durumu Ares’e bildirmiştir. Uzun bir kovalamacadan sonra Simko ve adamları, Ertuğrul ve kölelerin önünü kesmiş, Ertuğrul tam Simko ve adamlarını alt edecekken eşkıya başı Mihalis de adamlarıyla baskın yapmıştır. Şimdi iki düşman arasında sıkışan Ertuğrul ne yapacak? Onları bertaraf edip obasına varabilecek mi?

Diğer taraftan Kayı obası karışmış, Dündar’ın Hanlı Pazar’ı satıp Gündoğdu ve Sungur Tekin’in yanına göçme kararı obada infial yaratmıştı. Bu karara karşı gelen Artuk Bey de Dündar’ın töreye karşı geldiğini, bu durumda beyliğinin meşru sayılamayacağını söyleyip beyliğe aday olmuştu. Bundan sonra Kayı obasında olaylar nasıl gelişecek? Yeniden beylik toyu yapılacak mı? Yoksa Dündar’ın kararına uyulup Hanlı Pazar satılacak ve göç mü edilecek?

Ertuğrul’un yaşadığını öğrenen Ares’in bundan sonraki planı ne olacak? Ertuğrul obaya varmadan öldürebilecek mi?

Dündar’ı Hanlı Pazar’ı satması ve göç etmesi için teşvik eden Emir Saadeddin, Hanlı Pazar’ı alması için de Bahadır Bey’e bir sandık altın vermişti. Emir Saadeddin bu emeline ulaşabilecek mi? Bahadır Bey, Hanlı Pazar’ı da satın alıp Çavdar beyliğini ele geçirebilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkes tarafından öldü olarak bilinen Ertuğrul, aslında köle tüccarı Simko’nun adamı Anteus tarafından kurtarılmıştır. Köle tüccarı Simko’nun amacı Ertuğrul’u Ares’e karşı tehdit olarak elinde tutup ondan kazanç elde etmektir. Ertuğrul ise bu durumdan hâlâ habersizdir ve Anteus’u kendisini kurtarıp tedavi eden iyi birisi olarak bilmektedir. Peki obaya dönmek için harekete geçen Ertuğrul bunu başarabilecek midir? Obaya varana kadar Ertuğrul’a eşlik edeceğini söyleyen Anteus’un planı nedir? Diğer yandan Ertuğrul’u öldürdüğüne emin olan, bunun şerefine kalede şölen veren Tekfur Ares, Ertuğrul’un yaşadığını öğrenince ne yapacaktır? Ares’in bu durum karşısındaki yeni hamleleri ne olacaktır? Ertuğrul’un tuzağa düşmesine sebep olan ve ondan kurtulduğu için rahatlayan Emir Saadeddin, kendi iktidarını sağlamlaştırmak için Candar Bey’in kardeşi Bahadır Bey’i Çavdar obasına getirtmiştir. Peki Bahadır Bey’in gelişi Çavdar Obası’nda nasıl karşılanacaktır? Aslıhan’ın bu durum karşısındaki tavrı ne olacaktır? Ertuğrul’un ölümüyle büyük yıkım yaşayan Kayı Obası’nda, Ertuğrul’un ardından başa geçen Dündar Bey, ağabeyinin izinden gidebilecek midir? Kayı obasında durum ne olacaktır?

YAPIMCIDAN İZLEYİCİLERİ HEYECANLANDIRACAK AÇIKLAMA

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin geleceğiyle ilgili Cengiz Semercioğlu'na açıklamalarda bulundu. İşte, izleyicileri heyecanlandıracak açıklama ve detayları;

“Diriliş” bu sezon devam edecek değil mi?

- Devam edecek. 3 sezon tasarlamıştım. Ama ilgi çok yoğun olunca 4. sezona da devam etme kararı aldık. Ertuğrul kısmı bir sezon daha devam edecek. Nasip olursa “Diriliş Osman” kısmına da geçmeyi planlıyorum. “Diriliş”in filmi de olacak.

Engin Altan Düzyatan, “Diriliş”in yeni projelerinde olacak mı?

- Daha kesinleştirmedik. 16 reyting alan bir diziyi bu kadar sevdirdikten sonra suyunu çıkarmadan naif bir şekilde bitirmek gerek. Müthiş bir reyting aldı bu sezon da. İnşallah daha da artacak.

İki büyük set her anlamda çok ciddi bir yatırım...

- Öyle. Ama çok iyi bir ekip kurduk. Emeğini veren herkesin parası bizde vaktinde ödeniyor. Normalde ekiple senaryoyu yazıyoruz. Sonra herkese senaryoyu okutuyorum. Her hafta sonu bir diğer bölüme geçerken ekip başlarıyla senaryoyu masaya yatırıyoruz. Biz de onlara bölümü izleyip ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz. O yüzden inanılmaz bir çalışma sistemimiz var.