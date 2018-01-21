Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanına o sahne damga vurdu- Ares ölecek mi?

Diriliş Ertuğrul yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Savaş sahneleri ve karakterlerleriyle sık sık sosyal medyaya da konu olan Diriliş Ertuğrul 103. bölüm fragmanıyla önemli ipuçları verdi. Namaz sahnesiyle başlayan fragmanın son saniyelerine Ertuğrul'un zafer naraları damga vurdu. Ares'in akıbetini merak eden izleyiciler soru işaretlerine Diriliş Ertuğrul 103. bölümünde yanıt bulacak.





YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Ertuğrul, mancınık yerinde Bahadır Bey’in cesedini bulamayınca onun kaçtığını anlamış ve onu ayağına getirmesi için Turgut’u Çavdar Obası’na göndermişti. Çavdar Obası’nı basıp beyliğe kurulan Bahadır Bey ise Aslıhan ile Turgut’u esir almıştı. Ertuğrul, Bahadır Bey’in bu yaptıklarını öğrenip Çavdar Obası’na giderken karşısına Atsız çıkmış, ondan da Ares ile Bahadır Bey’in işbirliğini ispatlayan mektubu almıştı. Nihayetinde Çavdar Obası’na giden Ertuğrul bütün suçlarından sonra Bahadır Bey’i, Sancar’ı ve onlardan yana olan beyleri bertaraf etmiş, Karaca’yı da Aslıhan öldürmüş, böylece hainler yok edilip Çavdar Obası da Türk obaları da huzura kavuşmuştu.



Bahadır’ı ortadan kaldırdıktan sonra Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için önünde hiçbir engel kalmayan Ertuğrul nasıl bir plan ortaya koyacak? Kaleye açılan gizli geçitten girebilecek mi? Kalede ne gibi bir mukavemetle karşılaşacak? Kale fethedilebilecek mi?



Titan’ın tuzak kurup Ertuğrul’u öldürmesini bekleyen Ares, planının başarısız olduğunu öğrendikten sonra ne yapacak? Kalede ne gibi tedbirler alacak? Ertuğrul kaleye girerse ne yapacak? Kaleyi kaybedecek mi? Yoksa Ertuğrul’u mağlup mu edecek?