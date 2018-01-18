Diriliş Ertuğrul son bölümde hesap kesildi! 103. yeni bölüm fragmanı ekranda!

Diriliş Ertuğrul son bölümü ile yine yürekleri kabarttı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna doğru emin adımlarla yürüyen oba beyi, içlerindeki hainlerin infazını en sonunda gerçekleştirmiştir. Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm fragmanında bu durum, cenke doğru ilerlemeye olanak sağlayacaktır. Alpleri ile yola çıkan oba beyi, Karacahisas Kalesi'ni nihayetinde feth etmiştir. İşte, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylarla ilgili detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında; Oba beyi alpleriyle birlite cenk eylemek için harekete geçmiştir. Cenk öncesi dua eden oba beyi, 'Senin adaletini cihanda hakim kılmak üzere yola çıktık, bizleri muzaffer eyle yarabbi' sözlerini sarf etmiştir. Karacahisar Kalesi'ne doğru yola çıkan oba beyi ve alpleri, Ares'e korku dolu anlar yaşatmaya hazırlanmaktadır. Oba beyinin'İntikamla bilenen gök pusatlarımız düşmanın böğrüne girecek' sözlerine karşılık Ares ise 'Türklere ölüm diye haykıracağız' ifadesiyle askerlerine seslenmiştir. Fakat Ares için durum hiç de böyle olmayacaktır. Çünkü oba beyi inlerine çoktan girmiş ve 'Hükmünüzü çiğnedim, düzeninizi yıktım, gayri Karacahisar Kalesi benim hakimiyetimdedir.' sözleri ile zaferi çoktan ilan etmiştir.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Son bölümde; Ertuğrul, Karacahisar Kalesi’nin fethi için mancınık yapılmasını buyurmuş ve mesuliyeti de Bahadır Bey’e vermişti. Sancar ve alplarına Çavdar Obası’nı basıp otağı ele geçirmesini emreden Bahadır Bey, mancınıkları yapmasına rağmen Ertuğrul’un başarısız olması ve obayı daha rahat ele geçirmek için Titan’la anlaşmıştı. Mancınık yerini basan Titan ve adamları da bütün mancınıkları yakmış ve Samsa da dahil orada bulunan bütün alpları öldürmüştü. Bahadır bu hengâmede kaçıp Çavdar Obası’na gitmiş ve beyliğe kurulmuş; Ertuğrul ise mancınık yerine vardığında dehşetli manzarayla karşılaşmıştı.
Mancınıkların yanmasından sonra Ertuğrul’un fetih plânı değişecek mi? Bu tuzağın arkasında Bahadır Bey’in olduğunu nasıl öğrenecek? Çavdar Obası’nı kanlı baskınla ele geçiren Bahadır Bey’e karşı ne yapacak? Bu durum fetih hareketini nasıl etkileyecek?
Ertuğrul’un verdiği mancınık vazifesinde ihanet eden ve Çavdar Obası’nı kanlı baskınla ele geçirip beyliğini ilân eden Bahadır Bey’in, Ertuğrul’a karşı kozu ne olacak? Beyliğini Ertuğrul’a kabul ettirebilecek mi? Yaptığı ihanet ortaya çıkacak mı? Turgut ve Aslıhan, bu hadise karşısında nasıl harekete geçecek?
Mancınıkların yakılmasından ve Bahadır Bey’in Çavdar Obası’nı ele geçirmesinden sonra Ares’in hamlesi ne olacak? Kalenin kapıları Türk alpları tarafından tutulmuşken taarruza geçebilecek mi? Ertuğrul, mancınık ve Bahadır Bey meselesi ile meşgul olurken bu durumdan istifade ile Ertuğrul’a karşı nasıl bir saldırı yapacak?
Mancınıkların yanmasından ve şehitlerin gelmesinden sonra Kayı Obası’nda ahval ne olacak? Kaledeki gizli geçitte iki nöbetçi asker tarafından bayıltılıp Ares’e götürülen Atsız’ın akıbeti ne olacak? Ares onun casus olduğunu öğrenebilecek mi? Yaşanan hadiselerden sonra kalenin kapılarını ve kaleye gelen yolları tutmuş olan Türk obalarının alpları ne yapacak? Fetih ertelenecek mi? Yoksa taarruza mı geçilecek?
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