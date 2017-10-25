Diriliş Ertuğrul Sancar kimdir kaç yaşındadır?

Diriliş Ertuğrul dizisinde Sancar karakterine can veren Gürbey İleri, diziyi yakından takip eden vatandaşlarca sorgulandı. Dizide Bahadır Bey’in tek oğlu olan Sancar toy bir delikanlıdır, fevridir, dik başlıdır. Türlü hatalar yaparak hem babasının hem kendinin başını derde sokacaktır. İşte, Diriliş Ertuğrul Sancar'ı canlandıran Gürbey İleri hakkında detaylı bilgiler
13 Şubat 1988 tarihinde dünyaya gelen Gürbey İleri Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Gürbey İleri'nin kariyeri Arka Sıradakiler dizisiyle başlamıştır. 2008 yılında “Ayakta Kal” filminde Berkin'in arkadaşı rolünde oynamıştır. Kalbim Seni Seçti isimli dizide de rol alan Gürbey İleri 2012-2013 sezonunda Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mehmet rolünü canlandırdı. 2016 dizisi olan Sevda Kuşun Kanadında adlı TRT 1 dizisinde de genç bir delikanlı olan Asım rolünü canlandırmıştır.
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