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Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor? Yapımcı tarih verdi mi?

Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlıyor sorusu, diziyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz sezon finalini çok önemli bir yerde gerçekleştiren Diriliş Ertuğrul takipçilerine yeni sezonu iple çektirdi. Peki, Diriliş Ertuğrul ynei sezon ne zaman başlayacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

Hürriyet Haber
12.09.2017 - 14:58

Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak konusu, geçtiğimiz sezona damga vuran diziyi yeni sezonda takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman ekrana gelecek? İşte, önceki sezonla alakalı bazı bilgiler ve dizinin baş karakteri Engin Altan Düzyatan'ın Onur Baştürk'e verdiği röportajın detayları

Diriliş Ertuğrul yeni sezonunun ne zaman başlayacağı, yapımcı tarafından henüz açıklanmadı. Dizinin yayınlanacağı tarihin açıklanması halinde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN HAKKINDAKİ HABERLERİ YALANLADI

Onur Baştürk'e verdiği ropörtajda Diriliş Ertuğrul'daki akıbetini de değerlendiren Engin Altan Düzyatan, hakkında çıkan haberleri yalanladı. İşte, Düzyatan'ın vermiş olduğu demeçler;

"Diriliş” bu sezon da devam ediyor. Dördüncü sezonumuz. Evet, her yıl ayrılacağıma yönelik haberler çıkıyor. Oysa hiçbir zaman öyle bir fikrimiz olmadı. Devam ediyorum. Bu son sezon mu olur bilmiyoruz ama, yol içerisinde anlaşılacak."

* O dönemde yaşamak ister miydin?

"Çok zor bir dönem. Yaşamak isterdim de, ne kadar yaşardım bilmiyorum! İnsan ömrü uzun olan da var. Ertuğrul Gazi 93 yaşında vefat ediyor. Ama kaç tane savaştan sağ çıkıyor. O kadar savaştan sağ çıkabilir miydim, bilinmez. Dönem karışık bir dönem. Şartlar çok ağır. Göçebe hayat da öyle. O dönemde yaşamak kolay değilmiş."

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Son Güncelleme : 12.09.2017 - 14:58
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