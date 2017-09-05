Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Diriliş Ertuğrul yeni bölümü ne zaman başlayacak sorusu, dizinin yakın takipçilerinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sezon finalinde heyecan dolu sahnelerle izleyicilerine veda eden Diriliş Ertuğrul, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Diriliş Ertuğrul yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

Diriliş Ertuğrul yeni sezonunun ne zaman başlayacağı, yapımcı tarafından henüz açıklanmadı. Dizinin yayınlanacağı tarihin açıklanması halinde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN HAKKINDAKİ HABERLERİ YALANLADI

Onur Baştürk'e verdiği ropörtajda Diriliş Ertuğrul'daki akıbetini de değerlendiren Engin Altan Düzyatan, hakkında çıkan haberleri yalanladı. İşte, Düzyatan'ın vermiş olduğu demeçler;

"Diriliş” bu sezon da devam ediyor. Dördüncü sezonumuz. Evet, her yıl ayrılacağıma yönelik haberler çıkıyor. Oysa hiçbir zaman öyle bir fikrimiz olmadı. Devam ediyorum. Bu son sezon mu olur bilmiyoruz ama, yol içerisinde anlaşılacak."

* O dönemde yaşamak ister miydin?

"Çok zor bir dönem. Yaşamak isterdim de, ne kadar yaşardım bilmiyorum! İnsan ömrü uzun olan da var. Ertuğrul Gazi 93 yaşında vefat ediyor. Ama kaç tane savaştan sağ çıkıyor. O kadar savaştan sağ çıkabilir miydim, bilinmez. Dönem karışık bir dönem. Şartlar çok ağır. Göçebe hayat da öyle. O dönemde yaşamak kolay değilmiş."

ROPÖRTAJIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ