Diriliş Ertuğrul Hayme Ana'nın intiharı ile gündemde!

Diriliş Ertuğrul'da gözler kulaklar Hayme Ana sahnesinde olacak. Obanın bu günlere gelmesindeki baş mimarilerden birisi olan Hayme Ana, içtiği bir zehir nedeniyle ölümle pençeleşmeye başlamıştır. Bu durum oba ahalisinin üzerinde şok etkisi yaratmıştır. İşte, bu akşam yayınlanacak olan Diriliş Ertuğrul yeni bölümünden fragmanlar ve detaylı bilgiler

Diriliş Ertuğrul 104. bölümünde; Karacahisar Kalesi'ni fetheden oba beyi, kendisinden istenen kaleyi vermeye niyetli değildir. Oba beyi bizanslılara kaleyi almak için ancak kan dökülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Diğer taraftan Hayme Ana'nın durumu ise kritik bir hal almıştır. 'Ecel atına binip de, dönülmez yurda gitmenin vakti yakındır' sözlerini sarf eden Hayme Ana, zehri içtiği anda Ertuğrul Bey tarafından görülmüştür.

Oğluna içini döken Hayme Ana,'Çok zorluklar gördüm Ertuğrul, son bir muradım kaldıysa o da oğullarımı bir arada görmektir' sözlerini sarf etmiştir. Peki, oba beyi anasının bu isteğini yerine getirebilmek için nasıl bir yöntem izleyecektir.

Oba beyinin uzun zamandır beklediği İbn-ül Arabi ise Ertuğrul'a Karacahisar Kalesi'nin öneminden bahsetmiştir.