Diriliş Ertuğrul dizisinin 102. bölümü ne zaman? Yeni bölüm neden yok?

Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul bu hafta ekranlarda yayınlanmayacak. Sevilen dizinin yayın akışından çıkartılması, dizinin takipçileri tarafından oldukça merak edildi. Diziseverler, Diriliş Ertuğrul neden yok? Yeni bölüm ne zaman? sorularını sormaya başladılar. İşte detaylar.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölümü yılbaşı haftası nedeniyle bir hafta gecikmeli olarak 10 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Karacahisar Kalesi baskınına hazırlanan Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırıldığını öğrenince kale baskınını ertelemiş ve Gündüz’ü geri kurtarmak için harekete geçmişti. Atsız’ın içeriden verdiği istihbaratlar doğrultusunda alplarıyla beraber kaleye kılık değiştirerek sızan Ertuğrul, Gündüz’ü kurtarıp obaya getirmiş ve gazânın başladığını apaçık ilân etmişti. Ertuğrul’un Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için kuracağı yeni plan ne olacak? Kaleye ne gibi hamleler yapacak? Karacahisar Kalesi’nin fethi gerçekleşebilecek mi?



Tekfur Ares, Ertuğrul’un kaledeki askerlerin bir kısmını öldürüp Gündüz’ü kurtarmasından sonra kale kapılarının kapatılmasını emretmiş ve Türklerle savaşın başladığını söylemişti. Ares’in bu açık savaşa dair planları ne olacak? Ertuğrul’un kaleye taarruzunu engellemek için ne yapacak? Ertuğrul’u bu sefer de durdurabilecek mi?



Sancar’a Turgut’u öldürtüp sonra da obayı basarak beyliği almayı planlayan Bahadır Bey, Turgut’un tuzağı bertaraf edip obaya dönmesinden sonra bu planını gerçekleştirememişti. Bey olma hırsından vazgeçmeyen Bahadır Bey’in yeni planı olacak? Obayı basmak için hangi hamleleri yapacak? Tekfur Ares’le işbirliğine yanaşacak mı? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’in planlarını öğrenip bertaraf edebilecekler mi?