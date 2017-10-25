Diriliş Ertuğrul bu akşam ekranlara geliyor.. İşte Diriliş Ertuğrul 92. bölüm fragmanı

Geçen sezon final bölümünde Sultan Alaaddin’in davetiyle birlikte sefere çıkan Ertuğrul ve Alpleri, Emir Saadettin ve Ekaterina’nın haber sızdırması sonrasında Ares’in pususuna düşmüş, Alplerin büyük kısmı şehit olurken Ertuğrul da Ares tarafından ağır bir şekilde yaralanmıştı.

Bu baskın haberini alan Dündar, Hayme ve Halime’ler olay yerine gelirler. Karşılaştıkları manzara karşısında büyük yıkım yaşarlar. Zira alplerle beraber Ertuğrul’a ait cesedi de bulurlar. Dündar, Hayme ve Halime’lerin eşliğinde obaya gelen cesed Kayı obasında büyük bir yıkıma sebep olur. Başsız kalmanın sıkıntıları, birliğin bozulacağı kaygısını beraberinde getirir. Diğer yandan Ares ve Emir Saadettin amaçlarına ulaşmanın rahatlığı içerisindedir. Emir Saadettin bundan sonra daha rahat kendi iktidarını sağlayacak… Ares ise Türkleri bölgeden def etme planını gerçekleştirecektir. Peki Ares ve Emir Saadettin amaçlarına ulaşacak mı? Ertuğrul’un ölüm haberi Kayı Obasını dağıtacak mı? Ares ve Köpek bu durumdan nasıl çıkar sağlayacak? Çavdar Obasının ve Aslıhan’ın akıbeti ne olacak? Bu hain pusuyu kuran Ares ve Kayı’lara büyük acılar yaşatan Emir Saadettin hak ettiği cezayı bulacak mı?

KADROYA 3 YENİ İSİM

'Ertuğrul Bey ölecek mi'' soruları yanıt ararken sevilen diziyle ilgili bir gelişme daha yaşandı. Yeni bölüm fragmanında diziye katılan yeni oyuncular heyecan yarattı. Diriliş Ertuğrul 4. sezonunda kadroya Aslıhan Güner., Gürbey İleri ve Ertuğrul Postoğlu katıldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON FRAGMANI