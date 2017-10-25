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Diriliş Ertuğrul bu akşam ekranlara geliyor.. İşte Diriliş Ertuğrul 92. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul dizisi bu akşam yeni sezona merhaba diyor.. Diriliş Ertuğrul dizisinin 92. bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ertuğrul öldüğüni içeren görüntüler ekranlara geliyor. Peki Diriliş Ertuğrul yeni sezonda başka neler yaşanacak? İşte detaylar

Hürriyet Haber
25.10.2017 - 14:32 | Son Güncelleme :

Geçen sezon final bölümünde Sultan Alaaddin’in davetiyle birlikte sefere çıkan Ertuğrul ve Alpleri, Emir Saadettin ve Ekaterina’nın haber sızdırması sonrasında Ares’in pususuna düşmüş, Alplerin büyük kısmı şehit olurken Ertuğrul da Ares tarafından ağır bir şekilde yaralanmıştı.

Bu baskın haberini alan Dündar, Hayme ve Halime’ler olay yerine gelirler. Karşılaştıkları manzara karşısında büyük yıkım yaşarlar. Zira alplerle beraber Ertuğrul’a ait cesedi de bulurlar. Dündar, Hayme ve Halime’lerin eşliğinde obaya gelen cesed Kayı obasında büyük bir yıkıma sebep olur. Başsız kalmanın sıkıntıları, birliğin bozulacağı kaygısını beraberinde getirir. Diğer yandan Ares ve Emir Saadettin amaçlarına ulaşmanın rahatlığı içerisindedir. Emir Saadettin bundan sonra daha rahat kendi iktidarını sağlayacak… Ares ise Türkleri bölgeden def etme planını gerçekleştirecektir. Peki Ares ve Emir Saadettin amaçlarına ulaşacak mı? Ertuğrul’un ölüm haberi Kayı Obasını dağıtacak mı? Ares ve Köpek bu durumdan nasıl çıkar sağlayacak? Çavdar Obasının ve Aslıhan’ın akıbeti ne olacak? Bu hain pusuyu kuran Ares ve Kayı’lara büyük acılar yaşatan Emir Saadettin hak ettiği cezayı bulacak mı?

KADROYA 3 YENİ İSİM

'Ertuğrul Bey ölecek mi'' soruları yanıt ararken sevilen diziyle ilgili bir gelişme daha yaşandı. Yeni bölüm fragmanında diziye katılan yeni oyuncular heyecan yarattı. Diriliş Ertuğrul 4. sezonunda kadroya Aslıhan Güner., Gürbey İleri ve Ertuğrul Postoğlu katıldı. 

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI

Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Peki Sultan, Kalenin fethi için ordusuyla Ertuğrul’a destek olacak mıdır? Ertuğrul başsız kalan kaleye Selçuklu sancağını dikebilecek midir? Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir. Ertuğrul’ların ve Çavdar’ların zaaflarını bilen Ekaterina’nın bu talebi imparator tarafından kabul görecek midir? Ekaterina Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 92. BÖLÜM İKİNCİ FRAGMANI

Etiketler: dizifragman
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