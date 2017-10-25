Diriliş Ertuğrul Bahadır Bey kimdir kaç yaşındadır?

Diriliş Ertuğrul'a dahil olan Bahadır Bey Candar Bey’in kardeşidir. Candar Bey batıya ilerleyerek büyümeyi, Bahadır Bey ise kalıp ata topraklarını savunmayı tercih etmiştir. Bu durum onu Candar Bey’den koparmıştır. Çok iyi bir savaşçı olması nedeniyle Sultan’ın gözünde büyük bir itibar kazanmıştır. Çok iyi savaşçı alplar yetiştirmiş, alpların çoğu Sultan ile birlikte katıldığı savaşlarda şehit olmuştur. Moğol ve Eyyubi baskınlarıyla birlikte obası bir avuç insandan ibaret kalmıştır.

Star TV ekranlarında uzun süredir popüler diziler arasında yer alan Paramparça da Yıldırım karakterini canlandıran Ertuğrul Postoğlu uzun yıllardır dublaj sanatçısı olarak görev almaktadır. Ertuğrul Postoğlu 20 yıl sonra ekranlara Paramparça dizisi ile dönmüştür.

18 yıllık tiyatrocu olan Ertuğrul Postoğlu halen Şehir Tiyatroları'nda rol almaktadır. Evli olan Ertuğrul Postoğlu iki çocuk sahibidir. Okul yıllarında tiyatro oynayan Ertuğrul Postoğlu Yerma adlı bir oyunla Milliyet gazetesinin bir yarışmasına katılarak üçüncü olmuş; sonrasında dublaj ve Şehir Tiyatroları'nda 1990 yılında açılmış olan sınavı kazanmış ve birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Uzun yıllar Kanal D ekranlarında ses olarak tanınan Ertuğrul Postoğlu, 1987 yılında Üsküdar genç oyuncular adı altında bir tiyatro grubunda yer almıştır. 13 yıl boyunca Kanal D tanıtımlarında kurumsal bir ses olarak yer alan Ertuğrul Postoğlu daha birçok reklam ve dublaj yapmış bir sanatçıdır.