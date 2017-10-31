Diriliş Ertuğrul 93. bölüm fragmanında Ertuğrul obaya dönebilecek mi?

Ekranların heyecan seviyesi yüksek olan dizisi Diriliş Ertuğrul yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde ise aksiyon dolu anlar yer alacak. İşte, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Herkes tarafından öldü olarak bilinen Ertuğrul, aslında köle tüccarı Simko’nun adamı Anteus tarafından kurtarılmıştır. Köle tüccarı Simko’nun amacı Ertuğrul’u Ares’e karşı tehdit olarak elinde tutup ondan kazanç elde etmektir. Ertuğrul ise bu durumdan hâlâ habersizdir ve Anteus’u kendisini kurtarıp tedavi eden iyi birisi olarak bilmektedir. Peki obaya dönmek için harekete geçen Ertuğrul bunu başarabilecek midir? Obaya varana kadar Ertuğrul’a eşlik edeceğini söyleyen Anteus’un planı nedir? Diğer yandan Ertuğrul’u öldürdüğüne emin olan, bunun şerefine kalede şölen veren Tekfur Ares, Ertuğrul’un yaşadığını öğrenince ne yapacaktır? Ares’in bu durum karşısındaki yeni hamleleri ne olacaktır? Ertuğrul’un tuzağa düşmesine sebep olan ve ondan kurtulduğu için rahatlayan Emir Saadeddin, kendi iktidarını sağlamlaştırmak için Candar Bey’in kardeşi Bahadır Bey’i Çavdar obasına getirtmiştir. Peki Bahadır Bey’in gelişi Çavdar Obası’nda nasıl karşılanacaktır? Aslıhan’ın bu durum karşısındaki tavrı ne olacaktır? Ertuğrul’un ölümüyle büyük yıkım yaşayan Kayı Obası’nda, Ertuğrul’un ardından başa geçen Dündar Bey, ağabeyinin izinden gidebilecek midir? Kayı obasında durum ne olacaktır?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Geçen sezon final bölümünde Sultan Alaaddin’in davetiyle birlikte sefere çıkan Ertuğrul ve Alpleri, Emir Saadettin ve Ekaterina’nın haber sızdırması sonrasında Ares’in pususuna düşmüş, Alplerin büyük kısmı şehit olurken Ertuğrul da Ares tarafından ağır bir şekilde yaralanmıştı. Bu baskın haberini alan Dündar, Hayme ve Halime’ler olay yerine gelirler. Karşılaştıkları manzara karşısında büyük yıkım yaşarlar. Zira alplerle beraber Ertuğrul’a ait cesedi de bulurlar. Dündar, Hayme ve Halime’lerin eşliğinde obaya gelen cesed Kayı obasında büyük bir yıkıma sebep olur. Başsız kalmanın sıkıntıları, birliğin bozulacağı kaygısını beraberinde getirir. Diğer yandan Ares ve Emir Saadettin amaçlarına ulaşmanın rahatlığı içerisindedir. Emir Saadettin bundan sonra daha rahat kendi iktidarını sağlayacak… Ares ise Türkleri bölgeden def etme planını gerçekleştirecektir. Peki Ares ve Emir Saadettin amaçlarına ulaşacak mı? Ertuğrul’un ölüm haberi Kayı Obasını dağıtacak mı? Ares ve Köpek bu durumdan nasıl çıkar sağlayacak? Çavdar Obasının ve Aslıhan’ın akıbeti ne olacak? Bu hain pusuyu kuran Ares ve Kayı’lara büyük acılar yaşatan Emir Saadettin hak ettiği cezayı bulacak mı?