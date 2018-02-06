Diriliş Ertuğrul 105. bölüm fragmanında Ares’in başına neler gelecek?

Diriliş Ertuğrul dizisinin 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ise aksiyon dolu sahneler izleyicilerle buluşacak. Yeni bölümde Bilecik Tekfuru, Ertuğrul’a bir komutanını göndermiş ve Ares karşılığında kendisinden Karacahisar Kalesi’ni geri istemişti. Ares'in sonu ne olacak? İşte, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ertuğrul fetihten sonra kale içinde yeni nizam dahilinde gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Kendisine emanet olan Marya’yı ise Artuk’la evlendirmek istemiş ve iki tarafın da rızasını alarak Marya ve Artuk’u evlendirmiştir. Hayme Ana bu nikah sırasında fenalaşmış ve yere yığılmıştır. Hayme Ana Ertuğrul’un kolları arasında helallik dileyerek gözlerini yummuştur. Peki Hayme Ana yaşayacak mıdır? Akıbeti ne olacaktır?



Diğer taraftan Bilecik Tekfuru ise, Ertuğrul’a bir komutanını göndermiş ve Ares karşılığında kendisinden Karacahisar Kalesi’ni geri istemişti. Ares ve Titan’ın izini bulan Atsız ise Ertuğrul’a gördüklerini haber etmeye giderken şehit edilmişti. Ertuğrul’un teklifi reddetmesinden sonra Bilecik Tekfuru ne yapacak? Her yerde tedbir aldıran Ertuğrul hamle yapacak mı? Ares ve Titan’ın Hanlı Pazar’da kuracağı tuzağı önceden sezebilecek mi?



Ares’in başına neler gelecek? Ertuğrul, Ares’i her şeyi itiraf etmesi için Konya’ya götürebilecek mi? Olanlar karşısında Emir Saadeddin ne yapacak?