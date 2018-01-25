Diriliş Ertuğrul 104. yeni bölüm fragmanında oba beyi dik duruyor

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ile birlikte Karacahisar Kalesi'nin kolay kolay bırakılmayacağı bir kez daha teyit edilmiş oldu. Son bölümde ekrana gelen olayların ardından merakla araştırılan Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında ele geçirilen kale içerisinde bizanslılarla bir diyalog gerçekleşti. Diyalogda, Karacahisar Kalesi'ni geri isteyen bizans elçisi, oba beyinden sert bir cevap aldı.

Diriliş Ertuğrul 104. yeni bölüm fragmanında alplerine konuşan oba beyi, 'Her yeri pusatla fethetmek mümkündür aslolan orayı yurt yapabilmektir.' ifadesinde bulunmuştur.

Bizans elçisinin 'Sizden Karacahisar Kalesi'ni bize teslim etmenizi istiyorum.' sözlerine karşılık bizans elçisine cevap veren oba beyi, 'Ben bu topraklara sizin şer yuvalarınızı yıkmaya geldim. Bize ait olanı bizdne almak isterseniz, evvela bize kılıç çekmeyi sonra da kan dökmeyi göze alacaksınız ' ifadesinde bulunmuştur. İşte, tüm bu diyalogların yaşandığı Diriliş Ertuğrul 104. yeni bölüm fragmanı;