Diriliş Ertuğrul 104. bölüm fragmanında Ertuğrul'un yeni planı ne olacak?

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ertuğrul'un yeni planının ne olacağı merak ediliyor. İşte, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ertuğrul, Bahadır ve ailesini bertaraf ettikten sonra Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için yola koyulmuş, gizli geçitten girip nihayet kaleyi fethetmişti. Ares ise kendini ölüler arasına saklayarak kaçmayı başarmıştı.

Ertuğrul’un bundan sonraki idare siyaseti ne olacak? Kaleyi fethetmesi Ertuğrul’a ne gibi mesuliyetler yükleyecek? Ares’i yakalamak için ne yapacak? İmparatordan gelecek tehditler ve saldırılara karşı ne gibi tedbirler alacak?

Kaleyi kaybeden ve ölülerin arasına gizlenip kaçan Ares nereye gidecek? Bilecik Tekfuru’na ulaşabilecek mi? Ertuğrul’dan kaleyi geri almak için nasıl bir yol izleyecek? Yakalanacak mı yoksa ordu toplayıp geri mi dönecek?

Yaralanan Titan’ın akıbeti ne olacak? Ares’in peşine düşen Atsız onu yakalayabilecek mi? Ertuğrul’un fetih haberi geldikten sonra Sultan nasıl bir karşılık verecek? Emir Saadeddin’in bu duruma tepkisi ve planı ne olacak?