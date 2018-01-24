Ares'in akıbeti merak uyandırdı: Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayında

Diriliş Ertuğrul dizisinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümü öncesinde izleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyorlar. Yayınlanan iki fragmanda da heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Peki Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte detaylar

Diriliş Ertuğrul çarşamba akşamı yine etkileyici sahnelerle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Karacahisar Kalesi'nin fethi için artık önlerinde pek bir mani kalmayan oba beyi ve alpleri, Ares'in ordusunun tepesine binmeye hazırdır. Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm fragmanında kalenin kaybının nasıl bir sonuca ulaştıracağının farkına varan Ares, Karacahisar'ı savunmak için taktikler geliştirmiştir. Ancak düzenlediği hiç bir savunma, oba beyi ve alplerinin önüne geçemeyecektir.

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında ekrana yansıyan detaylara göre; Cenk öncesi Alplerine konuşan oba beyi, karşılarına sıra dağlar çıksa dahi, bu harekata engel olamayacaklarını duyurmuştur.

Oba beyi alpleriyle birlikte cenk eylemek için harekete geçmiştir. Cenk öncesi dua eden oba beyi, 'Senin adaletini cihanda hakim kılmak üzere yola çıktık, bizleri muzaffer eyle yarabbi' sözlerini sarf etmiştir. Karacahisar Kalesi'ne doğru yola çıkan oba beyi ve alpleri, Ares'e korku dolu anlar yaşatmaya hazırlanmaktadır. Oba beyinin'İntikamla bilenen gök pusatlarımız düşmanın böğrüne girecek' sözlerine karşılık Ares ise 'Türklere ölüm diye haykıracağız' ifadesiyle askerlerine seslenmiştir. Fakat Ares için durum hiç de böyle olmayacaktır. Çünkü oba beyi inlerine çoktan girmiş ve 'Hükmünüzü çiğnedim, düzeninizi yıktım, gayri Karacahisar Kalesi benim hakimiyetimdedir.' sözleri ile zaferi çoktan ilan etmiştir.