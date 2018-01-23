Diriliş Ertuğrul 103. bölüm fragmanında Ertuğrul nasıl bir plan ortaya koyacak?

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren reyting rekorları kıran dizi Diriliş Ertuğrul yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ertuğrul, mancınık yerinde Bahadır Bey’in cesedini bulamayınca onun kaçtığını anlamış ve onu ayağına getirmesi için Turgut’u Çavdar Obası’na göndermişti. Çavdar Obası’nı basıp beyliğe kurulan Bahadır Bey ise Aslıhan ile Turgut’u esir almıştı. Ertuğrul, Bahadır Bey’in bu yaptıklarını öğrenip Çavdar Obası’na giderken karşısına Atsız çıkmış, ondan da Ares ile Bahadır Bey’in işbirliğini ispatlayan mektubu almıştı. Nihayetinde Çavdar Obası’na giden Ertuğrul bütün suçlarından sonra Bahadır Bey’i, Sancar’ı ve onlardan yana olan beyleri bertaraf etmiş, Karaca’yı da Aslıhan öldürmüş, böylece hainler yok edilip Çavdar Obası da Türk obaları da huzura kavuşmuştu.
Bahadır’ı ortadan kaldırdıktan sonra Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için önünde hiçbir engel kalmayan Ertuğrul nasıl bir plan ortaya koyacak? Kaleye açılan gizli geçitten girebilecek mi? Kalede ne gibi bir mukavemetle karşılaşacak? Kale fethedilebilecek mi?
Titan’ın tuzak kurup Ertuğrul’u öldürmesini bekleyen Ares, planının başarısız olduğunu öğrendikten sonra ne yapacak? Kalede ne gibi tedbirler alacak? Ertuğrul kaleye girerse ne yapacak? Kaleyi kaybedecek mi? Yoksa Ertuğrul’u mağlup mu edecek?
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