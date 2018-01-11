Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanında geri dönüş yok

Diriliş Ertuğrul son bölümü ile izleyicilerini aksiyon dolu bir yolculuğa çıkardı. Oba beyinin her türlü girişime rağmen elinden bırakmadığı güç, Ares başta olmak üzere düşmanları ağır bir şekilde rahatsız etmekteydi. Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanında 'Şehitlerimizin her bir damla kanı, bu toprakları perçinlememize vesile olacaktır' sözü ile büyük direnişin devam edeceğini ifade eden oba beyi, düşmanların üzerine akmaya devam edecek. Peki, Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen olaylar neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE OBA BEYİ KIZGIN

Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanında oba beyi, "Hiçbir tuzağın, hiçbir kahpeliğin bizi fetih yolundan döndüremeyeceğini görecekler. Şehitlerimizin her bir damla kanı, bu toprakları perçinlememize vesile olacaktır. Düşmanlarımız tuzak kurarak bizi durdurmak ister lakin coşkun bir sel gibi onların üzerine akacağız." sözleri ile durmak zamanı olmadığını alplerine ve obalarına dile getirmiştir.

Düşman tarafının azılı ismi Ares'in, "Türk obalarının gözündeki itibarını yerle bir ettim" sözleri, her ne kadar dirayetli bir ifade olsa da, karşısındaki ismin Türk obalarının şahı Ertuğrul bey olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

Diğer taraftan oba içerisinde ise sular durulmamaktadır. Bahadır Bey'in keskin kılıcı ile "Bana itaat et ki ikinizin yaşamasına da izin vereyim." sözlerini sarf etmesi dikkatlerden kaçmadı.

SON BÖLÜMDE EKRANA GELENLER

Karacahisar Kalesi baskınına hazırlanan Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırıldığını öğrenince kale baskınını ertelemiş ve Gündüz’ü geri kurtarmak için harekete geçmişti. Atsız’ın içeriden verdiği istihbaratlar doğrultusunda alplarıyla beraber kaleye kılık değiştirerek sızan Ertuğrul, Gündüz’ü kurtarıp obaya getirmiş ve gazânın başladığını apaçık ilân etmişti. Ertuğrul’un Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için kuracağı yeni plan ne olacak? Kaleye ne gibi hamleler yapacak? Karacahisar Kalesi’nin fethi gerçekleşebilecek mi?



Tekfur Ares, Ertuğrul’un kaledeki askerlerin bir kısmını öldürüp Gündüz’ü kurtarmasından sonra kale kapılarının kapatılmasını emretmiş ve Türklerle savaşın başladığını söylemişti. Ares’in bu açık savaşa dair planları ne olacak? Ertuğrul’un kaleye taarruzunu engellemek için ne yapacak? Ertuğrul’u bu sefer de durdurabilecek mi?



Sancar’a Turgut’u öldürtüp sonra da obayı basarak beyliği almayı planlayan Bahadır Bey, Turgut’un tuzağı bertaraf edip obaya dönmesinden sonra bu planını gerçekleştirememişti. Bey olma hırsından vazgeçmeyen Bahadır Bey’in yeni planı olacak? Obayı basmak için hangi hamleleri yapacak? Tekfur Ares’le işbirliğine yanaşacak mı? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’in planlarını öğrenip bertaraf edebilecekler mi?