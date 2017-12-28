Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm fragmanında İstanbul'un fethi mesajı

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından izleyicilerin karşısına çıktı. Oba beyinin o soysuzun hesabını kestim ifadesinde bulunduğu yeni bölüm fragmanında hedefte sadece o olmayacaktır. İstanbul ve Nikea'yı da fethetmek için hazırlıklarını gerçekleştiren oba beyi, alplerini toparlamaya başlamıştır. İşte, Bahadır Bey'in de bazı girişimlerde bulunduğu Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nikea’dan gelen Tüccar Niko ve Bizans askerî kafilesini basan Ertuğrul, onların kılığında kaleye girip fethi başlatmak için hazırlanmıştı. Hazırlıklar tamamlanıp harekete geçmek üzereyken Yağız Alp, Gündüz’ün kaçırıldığı haberini getirmişti. Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırılması üzerine ne yapacak? Kaleye fetih hareketini erteleyecek mi? Gündüz’ü kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Titan’ın Gündüz’ü obadan kaçırıp kaleye getirmesine sevinen Ares, Gündüz’ün kendinden beklenmeyecek bir hamleyle gözüne taşla vurması sonucu gözünden yaralanmıştı. Ares’in gözü kör mü olacak? Ares, Gündüz’e karşı nasıl bir tavır gösterecek? Gündüz’ü kaçırdıktan sonra Ertuğrul’a karşı yeni hamleleri ne olacak? Gündüz’ü elinde tutup planladığı gibi bundan sonra bir şövalye olarak yetiştirebilecek mi? Bahadır Bey, Sancar ve dağdaki alplarıyla beraber Çavdar Obası’nı ele geçirmek için harekete geçmiş, kendilerini takip edip planlarını öğrenen Kırca’yı da öldürmüştü. Bahadır Bey obayı ele geçirmek için ne yapacak? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’e mani olabilecek mi? Bu kalkışma, Çavdar Obası’nda ne gibi gelişmelere sebep olacak?
Sultan Alaeddin’e sarayda hainler olduğunu, Turgut ve Aslıhan’ın zehirlenler ile kendisini zehirleyenlerin de bu hainlerle bağlantılı olduğunu söyleyen Emir Saadeddin, bunları bulup ifşa etmek için sultandan mühlet ve yetki almıştı. Ertuğrul’un bütün bildiklerini sultana anlatacağını düşünen ve hayatının tehlikede olduğunun farkında olan Emir Saadeddin, Sultan Alaeddin’i öldürmek için harekete geçmişti. Emir Saadeddin, sultanı öldürmek için ne gibi planlar yapacak? Bunun için kimlerle temas kuracak? Ertuğrul’la sultanın buluşmasını engelleyebilecek mi? Yoksa planında başarısız olup bütün oyunları açığa çıkacak mı? Gündüz’ün acısı, Kayı Obası’nda ne gibi bir tesir uyandıracak? Yüreğine evlat acısı düşen Halime ne yapacak? Ertuğrul, Gündüz’ü obaya getirebilecek mi?
YAPIMCIDAN ZAM AÇIKLAMASI
İddialara göre 'Diriliş Ertuğrul’un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından büyük bir jest yapılmış ve Düzyatan ücretine zam almıştı. Bu zammın ardında ise, Engin Altan Düzyatan’ın dizideki karakterin dışında başka bir role bürünmesini ve seyirci karşısına çıkmasını istemeyen yapımcının “Tatil yaptığın dönemde ücretini ödeyeyim” teklifinde bulunması yatıyordu. Düzyatan, bu istek üzerine filmde oynamaktan vazgeçti. Oyuncunun bu hareketinden dolayı çok mutlu olan Bozdağ’ın yeni sezonda Düzyatan’ın bölüm başı aldığı 60 bin TL’yi 100 bin TL’ye çıkardığı iddia edildi.
Konuyla ilgili bir süre sessiz kalmayı tercih eden Diriliş Ertuğrul ekibi, sonunda sosyal medya hesaplarından kamuoyu duyurusunda bulundu ve Engin Altan Düzyatan’a zam yapıldığı iddialarını yalanladı. İşte o açıklama:
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