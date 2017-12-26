Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Çavdar obası ele mi geçiriliyor?

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında oba beyinin oğlu Gündüz'ü kaçıran Ares, başına aldığı belanın farkında değildir. Savaş için artık çok kararlı olan oba beyi, Diriliş Ertuğrul 100. yeni bölüm fragmanında Ares'in kalesini ele geçirmeye niyetlidir. Peki, Yeni bölüm fragmanında ağır darbe aldığı gözlemlenen Ares ölecek mi? İşte, Diriliş Ertuğrul 100. bölümünden detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nikea’dan gelen Tüccar Niko ve Bizans askerî kafilesini basan Ertuğrul, onların kılığında kaleye girip fethi başlatmak için hazırlanmıştı. Hazırlıklar tamamlanıp harekete geçmek üzereyken Yağız Alp, Gündüz’ün kaçırıldığı haberini getirmişti. Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırılması üzerine ne yapacak? Kaleye fetih hareketini erteleyecek mi? Gündüz’ü kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Titan’ın Gündüz’ü obadan kaçırıp kaleye getirmesine sevinen Ares, Gündüz’ün kendinden beklenmeyecek bir hamleyle gözüne taşla vurması sonucu gözünden yaralanmıştı. Ares’in gözü kör mü olacak? Ares, Gündüz’e karşı nasıl bir tavır gösterecek? Gündüz’ü kaçırdıktan sonra Ertuğrul’a karşı yeni hamleleri ne olacak? Gündüz’ü elinde tutup planladığı gibi bundan sonra bir şövalye olarak yetiştirebilecek mi? Bahadır Bey, Sancar ve dağdaki alplarıyla beraber Çavdar Obası’nı ele geçirmek için harekete geçmiş, kendilerini takip edip planlarını öğrenen Kırca’yı da öldürmüştü. Bahadır Bey obayı ele geçirmek için ne yapacak? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’e mani olabilecek mi? Bu kalkışma, Çavdar Obası’nda ne gibi gelişmelere sebep olacak?

Sultan Alaeddin’e sarayda hainler olduğunu, Turgut ve Aslıhan’ın zehirlenler ile kendisini zehirleyenlerin de bu hainlerle bağlantılı olduğunu söyleyen Emir Saadeddin, bunları bulup ifşa etmek için sultandan mühlet ve yetki almıştı. Ertuğrul’un bütün bildiklerini sultana anlatacağını düşünen ve hayatının tehlikede olduğunun farkında olan Emir Saadeddin, Sultan Alaeddin’i öldürmek için harekete geçmişti. Emir Saadeddin, sultanı öldürmek için ne gibi planlar yapacak? Bunun için kimlerle temas kuracak? Ertuğrul’la sultanın buluşmasını engelleyebilecek mi? Yoksa planında başarısız olup bütün oyunları açığa çıkacak mı? Gündüz’ün acısı, Kayı Obası’nda ne gibi bir tesir uyandıracak? Yüreğine evlat acısı düşen Halime ne yapacak? Ertuğrul, Gündüz’ü obaya getirebilecek mi?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR?

Ertuğrul, Aslıhan ve Turgut’un zehirlenmesinden ötürü kale baskınına gidememiş, zehri yapan otacının peşine düşmüştü. Ares’in verdiği malumatla zehri yapan otacının mağarasına ulaşmış ve Artuk Bey’in orada yaptığı panzehiri yetiştirip Turgut ve Aslıhan’ı kurtarmıştı. Artuk Bey, otacının mağarasında Sultan Alaeddin’e verilen zehrin yapıldığı otu da bulmuş ve durumu Ertuğrul’a bildirmişti. Bu sayede Bahadır Bey de idamdan kurtulmuş, Ertuğrul bu işi Emir Saadeddin’in yaptığını anlamıştı.



Kale baskınını erteleyen Ertuğrul’un yeni planı ne olacak? Emir Saadeddin hususunda yeni bir adım atacak mı? Ares’in gösterdiği yardımdan sonra ona karşı nasıl bir tavır takınacak? Kale baskını gerçekleşecek mi?

Zehirleme ithamından aklanan Bahadır Bey, Ertuğrul’a karşı nasıl bir tavır gösterecek? Bu meseleden ötürü intikam arayışlarına girecek mi? Çavdar Obası’nda bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek?



Sultan Alaeddin tarafından azarlanan ve Turgut’la Aslıhan’ın kurtulduğunu öğrenen Emir Saadeddin büyük bir yıkım yaşamıştı. Sultan’dan Ertuğrul’a tuzak kuranları bulmak ve yeniden göze girmek için 3 ay mühlet isteyen Emir Saadeddin son gelişmeler karşısında nasıl bir plan devreye sokacak?



Turgut ve Aslıhan’ın kurtulduğunu öğrendikten sonra Ertuğrul’un kendisine borçlandığını ve bu sayede onu yavaş yavaş yok edeceğini söyleyen Ares, Ertuğrul’dan ne isteyecek? Ares’in Ertuğrul’u yok etme planında sıradaki adım ne olacak? Ertuğrul’un oğlu Gündüz’ü kaçırmak için Kayı Obası’na tüccar kılığında sızan Titan, Gündüz’le yakınlaşıp amacına ulaşabilecek mi?