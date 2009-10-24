4 önemli oyucusundan yoksundu bugün Eskişehir deplasmanında.. Ama kazanmasını bildi ve çok önemli 3 puan aldı, bu zor deplasmanda. TEBRİKLER.. Beşiktaş.. Tebrikler...



Çok iyi değildi takım. Eskişehirspor maçın hakimiydi. İki takımın da net gol pozisyonları pek yoktu. Atanın galip geleceği, kısır bir maç olacağı belli idi maçtan önce. Eskişehirspor’un golcüleri sakat, Beşiktaş defansı komple cezalı… Tanrı bugün Beşiktaş'ımızı korudu ve sezon boyunca ilk defa yanında oldu. Hem de Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi öncesinde çok önemli bir maçta. Tanrı korudu dedik de, hep eleştirdiğim ve bugün de eleştireceğim sayın Denizli… Erhan Güven'le ne işin var? Tabata sakatlandı mı çıkardın? Yapma hocam, takımın nasıl kötü olduğunu görmüyor musun? Neden bu kadar ısrar. Nihat'la olmaz… Erhan'la olmaz... Formsuz Tello ile olmaz... Merak ediyorum kafanda bir 11' in var mı ? Ama tebrikler sizde çok önemli bir üç puan aldınız ve iddialı duruma getirdiniz yine Beşiktaş’ımızı... Cemal Erbaş yazıyor



Maçın hakemi 2 takıma da akıl almaz hatalar yaptı. Belki skoru etkileyecek hatalar değildi bunlar ama kötü maç yönetti. Bir tebrik de tribündeki taraftara ve Atom Karıncaya... Rıza hocam, şansızdınız… Ama taş gibi bir takım yaratmışsınız tebrik ederim... Üzülmeyin lütfen Beşiktaş’a yenilmek sizi kızdırmasın sakın. Bu 106 yıllık çınarın yetiştirdiği en önemli kişilerden biri de sizsiniz. Maalesef sizin ve sizin gibi gerçek Beşiktaşlıların Demirören yönetimde kıymeti olmadı. Ama tarih asla affetmez...



Dün akşam çok sevdiğim Galatasaraylı can dostum, güzel insan bana Ekrem Dağ'ın Türkiye liginin en önemli oyuncularından biri olduğunu söylediğimde gülmüştüm.. Tebrikler Ekrem…



Yolun sonu için bir şey söylemek çok zor, hele ki bu kötü Beşiktaş' ta. Ama geçen sezon gibi olması tek dileğimiz...



Hep böyle olun canımızı yiyin… Başkanı gören var mı? Adam artık Fener maçları izliyor. Sayın Demirören bırak, git Allah aşkına...



Tanrı hep yanınızda olsun...