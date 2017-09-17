Direksiyonda beyin kanaması geçirdi! Uçuruma 1 metre kala...

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi’nde Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olarak görev yapan Ziraat Mühendisi Süleyman Arslantaş (36) ile eşi Feride (34), çocukları Emine (1), Huri Cihan (4) ve Furkan Arslantaş (10) tatil için Antalya’ya gitti. 14 Eylül Perşembe günü aile, kendilerine ait otomobille dönüşe geçti. Otomobili kullanan Süleyman Arslantaş, saat 20.30 sıralarında Mersin’in Anamur ilçesi yakınlarında direksiyonda fenalaştı. Durumu fark eden eşi Feride Arslantaş, kontrolden çıkan otomobili, uçuruma 1 metre kala el frenini çekerek durdurabildi.







Yarı baygın durumdaki eşinin geriye kaçan dilini eliyle dışarı çıkaran Feride Arslantaş bu arada 112’yi aradı. Kısa sürede gelen 112 Acil Servis görevlileri, Süleyman Arslantaş’ı Anamur Devlet Hastanesi’ne götürdü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Süleyman Arslantaş, saat 00.30’da Mersin'in Tarsus ilçesine sevk edilmek üzere ambulansa alındı. Arslantaş, Anamur’dan çıktıktan kısa süre sonra ambulansta ikinci kez beyin kanaması geçirdi. Anamur Devlet Hastanesi’ne geri getirilen Arslantaş müdahalenin ardından yeniden sevk edildi. Arslantaş sabaha karşı saat 04.30 sıralarında hastaneye ulaştı.

NAKİL TRAFİĞİ BAŞLADI



Tarsus’ta tedaviye alınan Süleyman Arslantaş’ın 16 Eylül Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, doktorların organ bağışında bulunabilecekleri yönündeki bilgilendirmeleri üzerine bağış için onay verdi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girerek, Süleyman Arslantaş’ın kalp, akciğer, karaciğer ve 2 böbreğin nakledilebileceği hastaların belirlenmesi için çalışma başlattı.

Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi’nin işletilmesiyle, akciğerin Ankara’ya, sağ böbreğin İstanbul’a, sol böbrek ile kalp ve karaciğerin ise Adana’ya gönderilmesine karar verildi. İstanbul’dan uçakla, Adana’dan karayoluyla gelen ekipler kalp, karaciğer ve böbrekleri götürdü. Akciğer uçakla Ankara’ya gönderildi.

Süleyman Arslantaş’ın yakınları yaşadıkları kayıp için çok üzgün olduklarını belirtirken, 6 kişinin organ nakliyle iyileşecek olmasından ise mutluluk duyduklarını söyledi. Bir yakını, “Rahmetli sağlığında organlarını bağışlamak istediğini söylemişti. Biz de organ bekleyen insanların hayatının kurtulması için nakile onay verdik” dedi.