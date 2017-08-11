Direksiyon sınavına girmek için kaç puan gerekiyor? Direksiyon sınavı ne zaman?

Binlerce sürücü adayının heyecanla beklediği 29 Temmuz tarihli ehliyet sınav sonuçları Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Şimdi ise tüm adayların gözü kulağı direksiyon sınavına ilişkin detaylarda. Sınav sonuçlarını öğrenen sürücü adayları, hak kazandıkları takdirde direksiyon sınavına katılım sağlayacak. Peki direksiyon sınavı ne zaman, sınava girmek için gerekli puan kaç?

Sınav sonuçları açıklandığında 70 puan ve üzeri puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaktır. Direksiyon sınavları önceki sınav tarihlerine bakıldığında, sonuçların açıklanmasından 15 ya da 22 gün sonra gerçekleştirildiği görülmektedir. Direksiyon sınavı esnasında sizin ile birlikte araca binecek olan yetkililer, aracın çalıştırmanızdan hız kurallarına uyup uymamanıza, eğimli yolda aracı hareket ettirebilmenizden geçiş kurallarına uyup uymamanıza göre pek çok değerlendirme kriterlerine göre size puan verecektir.

EHLİYET SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden ehliyet sınav sonuçlarına dair bir açıklama yapılmadı ancak birçok sürücü kursu sonuçları sms yoluyla duyurdu. Sonuçları öğrenemeyen adaylar, eğitim aldıkları sürücü kursundan sonuçlarına ulaşabilirler.