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    Hürriyet >Gündem>Direk linke müdahale edilemiyor

    Direk linke müdahale edilemiyor

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 22:53 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 22:53

    ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Mavi Balina” oyununun müdahale ile yasaklanamadığını söyledi. Arslan konuyla ilgili şöyle konuştu:

    “Bu oyunu, diğer zararlı içeriğe sahip oyunları yasaklayabiliyoruz. Yayınını durdurabiliyoruz. Ancak bunun diğerlerinden farkı şu; kişiler birbiriyle irtibat kurup direkt link oluşturup oynadıkları için müdahale edip yasaklayamıyorsunuz. İnternet servis sağlayıcıların bu tip zararlı içerik içeren oyunları oynatmaması, bu hizmeti vermemesi adına zaten düzenlemelerimiz var. Bu konuda onları tekrar uyardık.

    Ancak daha da önemlisi fiilen sahada bunu nasıl engelleyebiliriz konusunda gerek BTK Kurul Başkanlığımız gerekse İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğümüz şu an birlikte bir çalışma yapıyor. Amacımız bu tip oyunlarla karşılaşacak çocuklarımızın servis sağlayıcılarından başlayarak bu oyunu oynamalarının engellenmesi. Bu konuda velilerimizden istirhamımız, bu tip oyunların herhangi bir kurumda oynatıldığını duyarlarsa bu konuda gerekli bildirimleri yaparlarsa bu tip zararlı içeriğe sahip oyunları engellemiş oluruz.”

    Etiketler: Mavi balina , mavi balina nedir , gazetehaberleri
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