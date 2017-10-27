'Direk dansı' iddiası çıldırttı

CEMRE’Yİ TANIMIYORUM

Caner Erkin anlaşmalı olarak boşandığı Asena Atalay’a oğulları Çınar Erkin’in velayetini almak için dava açtı. Söz konusu davanın 13 Ekim 2017 tarihinde İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde görülen son duruşmada tanıklar dinlendi. Asena Atalay’ın tanıkları arasında olan Hepsi Grubu’nun üyelerinden Cemre Kemer’ de vardı. Kemer yeminli ifadesinde Asena Atalay’a ait olduğu öne sürülen direk dansı fotoğraflarının Asena Atalay’ın avukatı tarafından sorulmasının ardından, “Asena direk dansı için ders alacaktı. Bunu Caner de denedi. O tarihte evliydiler. Caner de Asena ile derse gidip direk dansı öğreneceklerdi. Bunu denediler” dedi. Caner Erkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına avukatları aracılığıyla sunduğu suç duyurusu dilekçesinde şüpheli Cemre Kemer’i tanımadığını söyleyerek, Asena Atalay ile boşandıktan sonra arkadaş olduklarını ileri sürdü. Caner Erkin’in hiçbir zaman direk dansı kursuna gitmediği ve bu dansı yapmadığı anlatılan dilekçede, toplum önünde şeref ve saygınlığına zarar vermek amacıyla yalan beyanda bulunulduğu kaydedildi.

Şikayetçi Caner Erkin’in avukatları suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Cemre Kemer’in söz konusu beyanları nedeniyle hakkında ‘yalan tanıklık’ ve ‘hakaret’ suçlarından kamu davası açılmasının talep etti.

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