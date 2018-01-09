Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Direk dansı yapan striptizci robotlar sahneye çıktı

    Direk dansı yapan striptizci robotlar sahneye çıktı

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 11:03 | Son Güncelleme:

    ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen bu yılki Tüketici Elektronikleri Şovu’na, direk dansı yapan striptizci robotlar damga vurdu. Direğin etrafında dönen dansçı robotlar, teknoloji severlerin büyük beğenisini topladı.

    Striptizci robotlar, ABD’nin Nevada eyaletine bağlı ve renkli gece hayatıyla ünlü Las Vegas’ta sahneye çıktı.

    Direk dansı yapan striptizci robotlar sahneye çıktı

    İlginç görüntüleriyle dikkat çeken robotlar, İngiliz sanatçı Giles Walker tarafından tasarlandı. Belli belirsiz insansı robotlar tasarlayan Walker, eserlerinin gözetim, güç ve röntgencilik kavramlarının dışa vurumu olduğunu belirtiyor.

    Bu robotları gerçek striptizcilerle karıştırmak mümkün değil. Zira, yüz kısmında mobese kameraları bulunan robotlar, hurda parçalardan meydana geliyor. Yapay zekaya sahip olmayan robotlar, basit bir ön cam sileceği motoru ile çalışıyor ve sanatçının feminen stiline sahip. AFP haber ajansına konuşan Walker, “Çöplerden seksi bir şeyler yapmayı seviyorum” ifadelerini kullandı.

    Direk dansı yapan striptizci robotlar sahneye çıktı

    Las Vegas’taki Tüketici Elektronikleri Şovu’na ev sahipliği yapan kulübün müdürü Peter Feinstein, etkinliğe çeşitlilik katmak için Walker ve robotlarını davet ettiklerini belirtti. Feinstein, “Bu kulüpteki 18’inci yılımız ve artık yeni ve benzersiz bir şeye ihtiyaç duyduğumuzu hissettik” dedi.

    Direk dansı yapan striptizci robotlar sahneye çıktı

    Şovda robot dansçıların yanı sıra gerçek dansçılar da yer aldı. AFP’ye konuşan Rouge adlı dansçı, robot dansçılarla yarış halinde olmadıklarını belirterek şunları söyledi: “Garip fetişleri olan insanlar var ve eminim ki bunun peşinden de gidenler olacaktır. Ancak kimse kimsenin güzelliğiyle yarışamaz. Bizim yeteneğimiz zihnimizle, konuşma şeklimizle, vücudumuzu kullanma şeklimizle bir...”

    Etiketler: robot striptizci , Robo-striptizci , direk dansı , robot dansçı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri