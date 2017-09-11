Diplomatik pasaportlu 615 Türk Berlin’den sığınma istedi

Buna göre diplomat ve hizmet pasaportu taşıyan 615 Türk vatandaşı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Almanya’dan siyasi sığınma talebinde bulundu. Maiziere, bu rakamın devlet görevlilerinin eş ve çocuklarını da kapsadığını belirtti. Konuyla ilgili Rhein Zeitung gazetesine konuşan Maiziere, “Bu rakam dikkat çekici şekilde yüksek. Ama aşırı da yüksek değil” dedi. Almanya’da mülteci ve göç politikalarıyla ilgilenen Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi, daha önce iltica eden Türk diplomat ve devlet görevlileriyle aile üyeleri sayısını 414 olarak açıklamıştı. Alman Bakan, iltica eden Türk diplomat ve devlet görevlilerinin başvurularının yasalara uygun değerlendireceğini kaydetti.