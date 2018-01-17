Diplomatik kanalları sonuna kadar zorla

PETROLÜN TARİHİNİ OKUYUN

“İSTİYORUZ ki hiçbir komşumuzun burnu kanamasın. Bu coğrafyayı bir barış denizine dönüştürelim. Petrolün tarihini bilenler, bu bölgenin özelliğini kavrarlar. Petrol üzerine oynanan oyunları bilen bir kişi, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve bölgeyi sağlıklı yönetir. Eğer tarihten yoksunsa, bodoslama dalarsa çıkmaz sokaklarla karşı karşıya kalır. Türkiye’nin geldiği nokta, üzülerek ifade ediyorum ki bu noktadır. Irak’a saldırı sonrası ne büyük acılar çektiğimizi hepimiz biliyoruz. Suriye’de benzer olaylar yaşanıyor. Bugün Ortadoğu, aktörlerin yönlendirdiği bir Ortadoğu. Bir ucunda ABD var, bir ucunda Rusya var, bir ucunda İran var, bir ucunda Türkiye var. Bu dört temel aktörün bir araya gelip Ortadoğu’daki acıyı, kanı ve gözyaşını sonlandırması lazım.



‘SİLAH GÖNDERMEYİN’

Ama bugün geldiğimiz noktanın en kötü aktörlerinden birisi üzülerek söyleyeyim ki Türkiye. Defalarca söyledik, ‘Ya silah göndermeyin terör örgütlerine’ diye, silah gönderdiler. Aynı olayı şimdi ABD yapıyor. Suriye’deki, Irak’taki terör örgütlerine silah veriyor. Buradan uyarmak bizim namus borcumuzdur; eğer insan kanı içmekten hoşlanıyorsanız buyurun silah gönderin. İnsanlık ne gerektiriyorsa onu düşünüyoruz ve yapacağız diyorsanız, silah göndermeyin ne PKK’ya ne de onun uzantılarına. Ortadoğu’ya göndereceğiniz her silah acıyı büyütecektir, kanın ve gözyaşının artmasına yol açacaktır. Rusya’yı da, ABD’yi de uyarmak zorundayız. Bu iki ülke uzak diye Ortadoğu’da terörün beslenmesine izin verirlerse sonuç acı olur.



BARIŞ, HUZUR İSTİYORUZ

Buradan hükümete de sağduyu çağrısı yapmak bizim görevimizdir. Ortadoğu’da barış, huzur istiyoruz. Diplomaside hamasetin geçerliliği yoktur. Diplomatik kanalların sonuna kadar zorlanması lazım. El Bab’daki şehit sayımız 70’i aştı. Bu ne demektir; Esad için orada çarpışıyoruz ve 70 askerimiz şehit oldu. Düne kadar ne söylüyorduk, bugün neler yapıyoruz. Eğer siz üç hamle ötesini görmezseniz, dış politikayı iyi yönetemezsiniz, diğer aktörlerin oyuncağı olursunuz. Bugün Türkiye’nin geldiği nokta budur. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti devleti, Suriye’de yaşananlardan dolayı kendisini güvence altına almak, tampon bölge oluşturmak zorundadır. Ama bu noktaya gelinceye kadar izlenen politikalar Türkiye’yi böyle bir bataklık ile karşı karşıya getirdi. Bu işler hamasetle değil akılla bilgiyle yürür.”



ERDOĞAN'A: ÇIK KARŞIMA

Bugün (dün) konuşan genel başkan (Cumhurbaşkanı Erdoğan), bizim İstanbul il başkanımızla ilgi bir sürü laflar etmiş. Korksun veya korkmasın İstanbul il başkanımız onun cevabını verecek. Benimle ilgili bir şeyler söylemiş. Sevgili Erdoğan, gözünü sevdiğim Erdoğan, ya benden niye korkuyorsun? Ben korkulacak adam değilim, iki elim var, sen daha uzun boylusun. Üstelik sen kendini dünya lideri olarak tanımlıyorsun. Gel karşıma, bana söyleyeceğini karşıma çık adam gibi yüzüme söyle. Niye arkamdan dedikodu yapıp duruyorsun? Kim haklı kim haksız milletin önünde hesaplaşalım.



