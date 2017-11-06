‘Dini vecibeler ulusal güvenlik riski değildir’

DERNEKTEN yapılan açıklamada, Macaristan’da cami işlevi gören birçok ibadethane bulunduğu ve hepsinin kontrol edilebilir olduğu belirtildi. Açıklamada, “Gergely Gulyas’ın, İslam dininin vecibelerinin yerine getirilmesini ulusal güvenlik riski olarak değerlendirmesi ve bu kapsamda kullandığı, ‘Macaristan’da camiler olmayacak’ şeklindeki açıklaması bizi şoke etti” denildi.

Gulyas’ın, İslam’ın Macaristan’da resmi din olarak kabul edilmesinin 100’üncü yılı dolayısıyla geçen yıl düzenlenen konferansa katıldığı belirtilen açıklamada, bugün ise birçok uluslararası anlaşmada, Avrupa Birliği (AB) kanunlarında ve Macaristan anayasasında yer alan özgürlüklerin kısıtlanması konusunda açıklamalarda bulunduğu belirtildi.