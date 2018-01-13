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Dinazorlar nasıl yaşamlarını sürdürüyordu?

Popular Scıence
13.01.2018 - 06:59 | Son Güncelleme:

150 milyon yıl önce dünya hayatına hükmetmiş dinazorlar üzerine bilim insanları halen daha araştırmalarına devam ediyor. Peki karşılaşılan fosiller dinazorların yaşantısını nasıl gösteriyor?

Dinazorların birbirinden farklı türleri olduğu için genel bir yaklaşımda bulunmak çok da doğru olmaz. Çünkü bazı türler etobur, bazılarıysa otoburdu. Dolayısıyla beslenme alışkınlıkları gibi, yaşam şekilleri de birbirinden farklı olabiliyor. Ancak birçok farklı araştırmadan elde edilen kanıtlar, örneğin ördek gagalı dinazorlar ve sauropodların sürü halinde yaşadıklarını gösterdi. Bu sürülerde çeşitli yaş gruplarında dinazorların mevcut olduğu da biliniyor.

Yani yetişkinler ve yavruları bir aradaydı. Aynı yönlerde, beraber yürüdüklerini, birlikte yön değiştirdiklerini gösteren bulgular da mevcut. Bazı fosil yataklarında yüzlerce dinazorun kemikleri bulundu. Bunların bazıları örneğin sel felaketinden kaçan dinazorların bir araya toplanıp saklandığı yerler de olabilir. Tiranozorların da sürü halinde avlandıklarına dair bazı keşifler yapıldı.

Etiketler: Nasıl Yaşıyorlardı?
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