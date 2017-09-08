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    Dinar’da 26 kadın MHP’den istifa etti

    Sait KARADUMAN/DİNAR (Afyonkarahisar) (DHA)
    08.09.2017 - 15:42 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 15:42

    AFYONKARAHİSAR’ın Dinar İlçesi’nde MHP teşkilatına kayıtlı aralarında daha önce istifa eden Belediye Başkanı bağımsız Saffet Acar’ın eşi Günsel Acar’ın da bulunduğu 26 kadın üye partilerinden istifa etti.

     

    MHP Dinar ilçe teşkilatına kayıtlı Dinar Belediye Başkanı bağımsız Saffet Acar’ın eşi Bayanlar Meclisi Başkanı Günsel Acar’ın da aralarında bulunduğu 26 kadın, patilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Dinar Belediye Meclis Salonu’nda düzenledikleri basın toplantısıyla istifa ettiklerini açıklayan kadınlar, dilekçelerini MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’na gönderdiklerini söyledi.

    Basına açıklama yapan Belediye Başkanı Saffet Acar, 21 Ağustos’ta meclis üyeleriyle birlikte istifa ettiklerini hatırlattı. Kendisiyle birlikte MHP eski İlçe Başkanı, eski ilçe yönetim kurulu üyeleri ile yeni yönetimden 13 üyenin daha istifa ettiğini kaydeden Başkan Acar, "Daha sonra 51 kayıtlı üye istifasını açıkladı. Bugün de 26 kadın üye istifasını açıkladı. Şu ana kadar 133 kayıtlı üye istifa etti. Biz ülkemizi ve memleketimizi çok seviyoruz. Hizmet yönünden ileriki günlerde durum neyi gösteriyorsa arkadaşlarımızla davamıza, vatanımıza ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

    Etiketler: Afyonkarahisar , Dinar , MHP , istifa , MHP'den istifa , Saffet Acar , Günsel Acar
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