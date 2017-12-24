Din kültürü öğretmenliği atamalarında yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye geçici maddeler eklendi. Danıştay tarafından ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesini sağlayan işlemin iptaline ilişkin bir düzenleme de kararnamede yer aldı.

Bu kapsamda kararnameye, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine atanmış olanların, mezun oldukları fakülte veya bölüme bakılmaksızın atanmaya ilişkin diğer şartları taşımak kaydıyla atama işlemlerinin geçerliliği devam eder" hükmü eklendi. Ayrıca öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı derslerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirleneceği de hüküm altına alındı.

İlgili Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen başka bir hüküm ise Hazineye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen taşınmazlardan eğitim ve öğretim kurumu veya öğrenci barınma hizmeti sunmak amacıyla kullanılacak binalara ilişkin oldu. Buna göre, OHAL kapsamında yürürlüğe konulan KHK'lar uyarınca Hazineye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen taşınmazlardan eğitim ve öğretim kurumu olarak veya öğrenci barınma hizmeti sunmak amacıyla kullanılacak olan binalarda, plan, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni aranmadan, çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri veya riskli yapıların tespiti için lisanslandırılan bürolar ya da üniversitelerin ilgili bölümlerince Deprem Bölgelerine Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin mevcut binalara ilişkin gereklerinin karşılandığına dair düzenlenen teknik rapor üzerine kurum açılış işlemleri yapılacak.