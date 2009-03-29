Dimyata pirince giderkenâ€¦

Ã‡ok fazla zaman geÃ§medi o gÃ¼nden bu yana, ama kÃ¶prÃ¼nÃ¼n altÄ±ndan Ã§ok sular geÃ§ti. Kaderin garip bir cilvesiyle aynÄ± gruba dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Avrupa ÅŸampiyonu grup maÃ§larÄ±nÄ±n da hakkÄ±nÄ± verirken bizimkiler zaten uzun sÃ¼redir Avrupa Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ havasÄ±nda deÄŸillerdi.

Bu ÅŸartlar altÄ±nda tek ihtimalli gibi gÃ¶rÃ¼len maÃ§ baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda bizim kendimize duymadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z saygÄ±yÄ± Ä°spanyollardan gÃ¶rÃ¼nce takÄ±m olarak havamÄ±zÄ± bulur gibi olduk. Ä°lk yedi dakikada Nihat ve Semih ile yakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pozisyonlarda gole Ã§ok yaklaÅŸmaktan Ã¶te Ä°spanyollara da gereken mesajÄ± verdik. AyaklarÄ±nÄ± denk almayÄ±p kontrolsÃ¼z bastÄ±rÄ±rlarsa ÅŸakamÄ±zÄ±n olmayacaÄŸÄ±nÄ± anladÄ±lar.

H.Deniz Ã‡ekin yazÄ±yor

Ve de ilk yarÄ± boyunca hiÃ§bir tehlikeli atak gerÃ§ekleÅŸtirmediler.Â

Ya iÅŸi ikinci yarÄ±da ciddiye almaya karar verdiler ya da matematik futbolun Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti.

Ã–yle ya, Ã¶zellikle Bosna kazandÄ±ktan sonra TÃ¼rkiye ile berabere kalmanÄ±n onlar aÃ§Ä±sÄ±ndan bir riski yoktu. Hatta her iki maÃ§ta berabere kalsalar daha da iyiydi. Bizim ikincilik mÃ¼cadelesi iÃ§inde olmamÄ±z, diÄŸer ikincilik adaylarÄ±nÄ± da birinciden uzak tutuyordu neticede.

Ä°lk yarÄ±nÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru Arda topu iyi kontrol edebilse hesaplar yine deÄŸiÅŸecekti ama olmadÄ±.

Psikolojiyi bir kenara bÄ±rakÄ±rsak orta alanlarÄ±n kalabalÄ±k olduÄŸu ilk yarÄ±da Milli takÄ±mÄ±mÄ±z iyi alan daraltÄ±nca rakibe pozisyon vermedi. Buna mukabil hÄ±zlÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda aradÄ±ÄŸÄ± pozisyonlarÄ± buldu ama onlarÄ± da gole Ã§eviremedi.

Ä°kinci yarÄ±nÄ±n ilk dakikalarÄ± ilk yarÄ±dan Ã§ok farklÄ± gerÃ§ekleÅŸmedi. MaÃ§Ä±n Ã¼Ã§te ikilik kÄ±smÄ± dolarken Ä°spanyollar daha iyi top Ã§evirmeye baÅŸlayÄ±nca Fatih TERÄ°M oyuna Ayhanâ€™Ä± aldÄ±. Ä°yi de yaptÄ± aslÄ±nda ama tam o sÄ±rada serbest vuruÅŸ organizasyonundan saÃ§ma sapan bir gol yedik.

Ä°spanya golÃ¼ bulunca geleneksel olarak tek forvete dÃ¶nerek skoru garanti altÄ±na alma yolunu seÃ§ti.

Biz de yorulduk, direncimiz dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Son on Ã¼Ã§ dakikada Ardaâ€™nÄ±n yerine oyuna giren GÃ¶khanâ€™la yeniden ileride Ã§oÄŸalmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k.

Bu deÄŸiÅŸiklik maalesef oyunumuzda bir deÄŸiÅŸikliÄŸe yol aÃ§madÄ±.

SonuÃ§ olarak diÄŸer maÃ§Ä± kazanamazsak ikincilik yolundan da epey uzaklaÅŸmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z.

Belki de GÃ¼iza dÄ±ÅŸÄ±nda onlardan birkaÃ§ futbolcuyu daha ligimize alÄ±p hepsinin formlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rebilseydik olurdu ama artÄ±k Ã§ok geÃ§.

Bu kadar puan kaybÄ±na raÄŸmen yarÄ±ÅŸta kalabilmek iÃ§in, Allah TERÄ°Mâ€™e DENÄ°ZLÄ° ÅŸansÄ± versin.